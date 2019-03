Kæmpe forvirring i grotesk nedtur: Spillerne anede intet

AALBORG (Ekstra Bladet): Rasmus Thellufsen havde helterollen for sine fødder, men han anede det ikke.

Da den talentfulde fløj i slutfasen drønede igennem AGF-forsvaret og kom alene med Kamil Grabara var det chancen for 4-1.

Thellufsen kiksede sin afslutning. Og det viste sig at få kæmpe-konsekvenser efter slutfløjtet.

For AaB manglede bare én skaldet scoring, da regnskabet blev gjort op, så havde de spillet foråret til ende i Parken og på MCH Arena.

Og AaB-spillerne anede ikke inde på banen, hvordan det hele balancerede.

- Vi vidste ikke derude, at vi burde satse. Det er så bittert, som noget kan være, sukkede anfører Rasmus Würtz.

Og sublime Lucas Andersen var helt på linje.

- Jeg vidste det ikke. Jeg havde aldrig troet, at det var kommet ned til et mål. Det er jo ikke fordi vi ikke har muligheder i slutfasen. Vi mangler bare lidt skarphed, sagde Lucas Andersen, mens AaB-træner Jacob Friis ihærdigt slog fast, at han var helt klar over, hvordan regnestykket så ud som målene regnede ind rundt om i Superligaen de sidste minutter.

Få et overblik over alle resultaterne i grundspillets sidste runde her.

- Vi havde fuldstændig overblik. Vi vidste godt, at der var en ekstra livline med et mål mere, og spillerne vidste det godt derinde, hævdede AaB-træneren.

- Jeg vil også godt bemærke, at vi var i top seks, da kampen blev fløjtet af, sagde Jacob Friis, som dermed ikke delte sine spilleres forvirring over situationen.

Forvirring var imidlertid en mindre detalje i AaB-lejren, hvor Esbjergs vanvittige sejrsmål mod Vejle fyldte for Lucas Andersen

- Jeg har aldrig set noget lignende på professionelt niveau som det mål i Esbjerg, sagde AaB-teknikeren.

- Det er svært at stå her nu og nævne, hvor god fodbold vi spiller, hvor sprudlende vi er, og hvor mange chancer vi skaber. Vi kom for sent i gang med det, og vi fik ikke nok ud af det. Det bedste eksempel er vel hjemmekampen mod Hobro, hvor vi vel lader top seks ligge ved bare at få et point, sukkede AaB-kreatøren.

