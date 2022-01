Klar plan: Her er AaB's kandidater

Det er ingen hemmelighed, at linjen allerede er varm mellem AaB og Thomas Thomasberg, når det kommer til trænersædet i Aalborg, som Martí Cifuentes snart efterlader tomt.

Men selv om Thomasberg er nordjydernes klare førsteprioritet, så er der stadig lang vej i forhandlingerne.

Skulle det glippe med den succesfulde Randers-chef, så har AaB ifølge Ekstra Bladets oplysninger en klar, prioriteret liste liggende i Inge André Olsens skrivebordsskuffe.

Lars Friis har imponeret i Viborg og er klar til at træde et skridt op. Foto: Lars Poulsen

Nummer to på den liste er Viborg FF's cheftræner Lars Friis, der har ført oprykkerne igennem efteråret på fornem vis. De grønblusedes succes skyldes i høj grad det arbejde, som Lars Friis har udført i fodsporene på Jacob Neestrup i domkirkebyen.

Lars Friis' offensive tankegang og velfriserede presspil vil passe som fod i hose med de nordjyske fodboldtanker, der gøres både internt i klubben og af fansene.

Den tredje kandidat på listen er også en Friis og en god kending af AaB.

Jacob Friis stod i spidsen for AaB i to år og sammenlagt 64 kampe. Foto: René Schütze

Jacob Friis kan nemlig være på vej tilbage til det job, han forlod for godt og vel et år siden, da han valgte at trække sig tilbage fra Superliga-niveau for at tage sig af sin familie og særligt sin kræftramte datter.

Jacob Friis er p.t. U19-landstræner for de danske kvinder, men det er næppe forkert at skrive, at Jacob Friis forlod et projekt, han ikke følte, han havde færdiggjort i AaB.

Nordjyden har aldrig lagt skjul på, at han ikke følte, han var færdig med livet som træner på Superliga-niveau, når familielivet havde stabiliseret sig. Det har det heldigvis nu.

Den tidligere AaB-helt Kent Nielsen er jokeren i spillet om at blive Cifuentes' afløser. Foto: Joachim Ladefoged

Jokeren i det store puslespil er Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, der også har imponeret med sine oprykkere i Søhøjlandet.

Kent Nielsens navn er dukket op flere og flere gange i løbet af fredagen i fodboldmiljøet, men selv om Kent Nielsen har et stort navn i Aalborg på grund af The Double-præstationen i 2014, så er det, som Ekstra Bladet forstår det, Thomasberg og to gange Friis, der er AaB's prioriterede liste.

