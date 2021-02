Klubben bekræfter: Forhandler om salg

Selv om transfervinduet reelt er smækket i, så er AaB ikke færdige på transfermarkedet.

Mandag ventes nordjyderne at præsentere offensivspilleren Ruben ’Rufo’ Heeraiz, der har en fortid i Sandefjord, hvor AaBs træner, Marti Cifuentes, også har været træner.

Det kan klubben gøre, fordi 'Rufo' er uden kontrakt efter aftalen med Sandefjor udløb.

AaB har været i konkurrence med norske og cypriotiske klubber, men trak altså det længste strå.

’Rufo’ kan forstærke nordjyderne på den sidste tredjedel af banen i en tid, hvor anfører Lucas Andersen er skadet.

Der bliver også aktivitet den anden vej, når Jores Okore ventes at forlade klubben en af de kommende dage.

Sportschef Inge André Olsen sagde efter 1-1 kampen mod Brøndby, at det peger i retning mod et farvel til Okore.

- Der er interesse for Okore, og vi arbejder sammen med ham for, at det faktisk skal blive til en transfer nu

- Altså, man skal ikke være raketforsker for at se, hvilke markeder der er åbne, og Kina er jo et af dem, ligesom Rusland er det, siger Inge Andrë Olsen.

Er du i forhandlinger, eller er der endnu ikke kommet et bud?

- Vi ved, at der er en stærk interesse, og så får vi at se, hvad de næste dage giver os. Der er kommunikation med både klub, agent og spiller.

- Jeg har en betinget tro på, at det kan blive en positiv sag for Jores, men man ved aldrig, så længe der ikke er skrevet noget under, eller spilleren ikke er på plads med bestået medicinsk test. Så kan der ske meget, siger sportschefen.

Jores Okore var ikke med, da AaB spillede 1-1 mod Brøndby i Superligaen.

