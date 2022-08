Kollaps i Ross-forhandlinger

AaB-fans kan glæde sig over at beholde den formstærke stopper Mathias Ross.

For hollandske Vitesse har trukket følehornene til sig i forhold til en overgang.

VItesse har netop fået nye ejere efter den russiske oligark Valeri Oyf solgte klubben.

Det har efterladt Arnhem-klubben i en overgangsfase, hvilket betyder, at samtlige overgange denne sommer er sket på lejeaftaler.

AaB har insisteret på et salg af Mathias Ross, hvis Vitesse skulle have fingre i den lovende forsvarer.

De to positioner har været umulige at forene, og forhandlingerne beskrives nu som kollapsede.

Over for Nordjyske indikerede AaB-sportschef Inge André Olsen tirsdag, at kun salg var en option for nordjyderne.

- Den pågældende klubs sportslige ledelse ønsker at hente Mathias, så nu skal klubbens nye ejer finde ud af, om man skal købe ham, sagde nordmanden.

Annonce:

De manglende Ross-millioner betyder, at AaB kan ende med at sælge andre spillere for at få penge til at forstærke frontkæden.

Her er der til gengæld ikke gode nyheder, da Sebastian Grønning har foretrukket en aftale i AGF.

Der er travlt før lukketid i de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for AGF, AaB, Brøndby, FC København og FC Midtjylland.