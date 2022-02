Kommende cheftræner når ikke første kamp

Det bliver ikke med Lars Friis på sidelinjen, når AaB søndag tager til Herning for at møde FC Midtjylland i den første kamp i forårssæsonen i Superligaen.

Onsdag slår AaB's sportschef, Inge André Olsen, over for Nordjyske fast, at den kommende AaB-cheftræner ikke tiltræder inden da.

Derfor vil assistenttrænerne Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz stå i spidsen for AaB.

25. januar meddelte AaB, at Lars Friis, der siden i sommer har stået i spidsen for Viborg, var blevet ansat som ny cheftræner fra 1. august.

Ugen efter kunne Viborg så fortælle, at den tidligere AaB-træner Jacob Friis overtog trænersædet i den midtjyske klub med øjeblikkelig virkning.

Dermed var der lagt op til, at Lars Friis kunne tage til Aalborg før tid, men parterner er altså endnu ikke nået til enighed om det.

- Der kommer ikke til at ske noget de næste par dage. Vi må se, hvad tiden viser, siger Inge André Olsen til Nordjyske.

Den norske AaB-sportschef vil over for mediet ikke sige, om der fortsat er en dialog med Viborg om at få Lars Friis til Aalborg før tid.

- Godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det må man jo tro. Men vores fokus er på Midtjylland, siger Olsen.

AaB møder FC Midtjylland søndag klokken 14.