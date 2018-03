Kompliceret at beholde AaBs brasilianer

I AaB's hjemmesejr på 4-0 over Randers FC i Alka Superligaen blev brasilianske Yann Rolim det store samtaleemne.

Offensivspilleren var involveret i samtlige af søndagens scoringer og stod selv for et enkelt mål.

Han blev i sommer lejet i brasilianske Barra FC på en etårig aftale.

Men det er uvist, om han er i Aalborg efter sommerpausen.

- Hvis han fortsætter sådan, så vil jeg gøre mit, for han bliver. Men det er kompliceret. Ejerforholdene er lidt atypiske i forhold til det, vi kender her i landet, siger AaB's cheftræner, Morten Wieghorst.

- Vi må følge udviklingen. Yann gør ikke sine muligheder dårligere for tiden. Men andre kigger også med, når han spiller på den her måde.

23-årige Yann Rolim var i sidste sæson udlejet til Karlsruhe SC i den tyske 2. Bundesliga.

Spilletiden til lejesvenden i AaB var sparsom i efteråret. Dermed blev Randers-kampen en foreløbig kulmination på Rolims tid i Nordjylland.

- Han har arbejdet hårdt i opstarten og er blevet belønnet med mere spilletid.

- Der er stadig mere at komme efter rent fysisk, så han har overskud til at lave sine ting. For når han gør det, er han på et andet niveau, end vi normalt ser i Superligaen, siger Morten Wieghorst.

Yann Rolim selv peger også på fysikken som den afgørende faktor i de seneste ugers gode præstationer for AaB.

- Mit fysiske arbejde i vinterpausen har været afgørende.

- Jeg synes, at det var min bedste kamp i AaB. Jeg spillede 90 minutter og blev ikke træt, siger brasilianeren.

Yann Rolim fortæller også efter kampen, at han er glad for opholdet i AaB.

