Konen er ikke tilfreds

Det er en rigtig svensker, der har overtaget AaB. Stilsikker i sin filosofi, aldrig selvtilfreds og også diplomatisk nok til, at han let og elegant springer over de mest sprængfarlige spørgsmål.

Men også med en jernvilje efter at puste nyt liv i en patient, der længe var døende. Og det er i den grad lykkedes - særligt med søndagens magtdemonstration mod de direkte konkurrenter om overlevelsespladsen.

Med tanke på, hvordan det tidligere på sæsonen så ud for AaB, er der ét oplagt spørgsmål at stille:

- Der er sket noget med AaB, siden du kom til som træner. Burde de ikke have gjort det noget før?

- Som menneske og person har jeg aldrig levet sådan. Jeg kommer aldrig til at tænke sådan. Nu er vi, hvor vi er, og så arbejder vi ud fra det. Denne her kamp er ovre. Den blev 4-0. Fint. I morgen skal vi videre. Måske lyder det mærkeligt, og måske synes min kone, at jeg burde nyde noget mere, men det gør jeg ikke. Det er sådan, det er, siger Oscar Hiljemark.

Younes Bakiz scorede to mål i AaB-sejren over Horsens. Foto: René Schütze

4-0-sejren over Horsens betyder, at der nu kun er et point op til den rigtige side af nedrykningsstregen for AaB. Men endnu vigtigere pumpede den overbevisende sejr så meget selvtillid i nordjyderne, at selv cheftræneren næsten kunne nyde det. Næsten.

- Det er vigtigt at vinde hver kamp. Det er ikke det, vi fokuserer på. Vi tænker ikke på, at vi bare skal vinde, og Horsens bare skal tabe. Hvis vi spiller, som vi kan, er vi et godt hold. Får vi det til at fungere, kan vi udrette meget

- Havde I været døde, hvis I havde tabt i dag?

- Det gjorde vi jo ikke, så det bør vi ikke snakke om

- Det lignede kvalitetsforskel. Klæder I ikke Superligaen bedre end Horsens?

- Ingen kommentarer. Vi ligger, hvor vi ligger, og det har vi gjort et stykke tid. Vi er ude efter at præstere noget, der gør, at vi ikke rykker ned. Men alt det andet … Fodbold handler om at vinde. Vi spiller på en måde, som jeg synes passer os. De andre hold spiller på en måde, som passer dem. Hvordan det ser ud til slut, må vi så kigge på. Det er ikke noget, jeg spekulerer over. Det er ikke vigtigt

AaB-fansene fulgtes til stadion og skabte en flot kulisse i nedrykningsbraget. Foto: René Schütze

AaB har under Oscar Hiljemark spillet sig meget tættere på overlevelse og i en pokalfinale. Der er sket meget, og især spillestilen er udviklet i en sådan grad, at Horsens blev udspillet.

Og det i en ekstremt vigtig kamp, der - selvom Hiljemark ikke vil tale om det - kunne have begravet AaB, hvis resultatet havde været et andet.

- Jeg tror, der kommer til at være flere folk, der vil snakke om, at der nu kun er et point osv. Men det er ikke rigtig der, vi lever. Jeg lever ikke der, og holdet lever definitivt ikke der. Det er en helt ny kamp på fredag. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er sådan, det er. Vi har stadig ikke udrettet det, vi ønsker.