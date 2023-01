Kongeaftale: Fordobler lønpakken

Nicklas Helenius kommer til at tjene godt på sit skifte hjem til AaB

Hvorfor skifte fra en klub, hvor succesen er stor, spillestilen spændende og træneren elsker dig som en søn?

De spørgsmål stiller mange Superliga-fans i disse timer, hvor Nicklas Helenius er centimeter fra at skifte fra Silkeborg til nedrykningstruede AaB.

Selvfølgelig skal man ikke se bort fra den sentimentale del af beslutningen, der sender Helenius hjem til Nordjylland, hvor det hele begyndte.

Men svaret skal selvfølgelig findes i løncheckens størrelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er AaB klar til at fordoble den lønpakke, som Nicklas Helenius modtager i Søhøjlandet.

Det betyder, at AaB er klar til at betale omtrent 250.000 kr. om måneden for Helenius' målnæse. Dertil kommer der en såkaldt overlevelsesbonus, hvis missionen i Aalborg lykkes.

Nicklas Helenius (th) har tidligere været en stor succes i AaB. Foto: Jens Dresling

Kent Madsen er ikke kendt for at rutte med håndørerne, og SIF er 'sluppet billigt', da man i sin tid hentede Helenius ind på en kontrakt til i omegnen af 125.000 kr. om måneden - uden bonusser vel at mærke.

Det er billigt for en Superliga-topscorer!

Derfor har Helenius også flere gange luftet sin lyst til at prøve noget nyt, men drømmen om udlandet er blevet opvejet af AaB's gode lønpakke og samtidig et tilbud om tryghed, som nordjyden notorisk præsterer bedst under.

Som Nordjyske har beskrevet, så er aftalen så godt som på plads mellem parterne.