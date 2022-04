Kusk piskede på tønden: - Det var lige før jeg skulle skifte bukser

For anden kamp i træk mistede AaB en spiller grundet maveproblemer, da Kasper Kusk måtte opgive at spille videre

Kasper Kusk fik kun lov til at være med i opgøret i Herning i et kvarter, så røg han ud… eller rettere løb han ud.

For Kasper Kusk iklædt hvide bukser var så presset af dårlig mave, at det var tæt på at kunne ses fra tribunen, da han blev pillet ud.

- Jeg tænkte i opvarmningen, at det var lige før jeg skulle skifte bukser. Det var ikke så godt, smilede han tappert efter slutfløjt.

- Det var hurtigt ud…, sukkede han uden at gå i detaljer med ekspresafgangens oplevelser.

Det er anden kamp i træk, at AaB mister en spiller til maveproblemer. Kristoffer Pallesen fik kun en halv time i Brøndby.

Kasper Kusks problemer kan sprede sig til resten af truppen efter busturen til Herning, således var der ingen problemer i nattens løb.

- Det kom i dag, og jeg prøvede at spille. Der var bare ikke så meget at gøre, sagde Kasper Kusk, som følte at AaB manglede de små marginaler mod FC Midtjylland.

- Vi har en stor chance ved Høgh (Kasper Høgh, red.), og scorer vi på den, så bliver det en anden kamp. Det er nogle de marginaler, som vi skal have for at slå FC Midtjylland. Så skal alle stå på tæer. Det var der ikke i dag, sagde han og indstillede fokus på jagten på bronze.

- Kan vi få bronze, så er vi rigtig tilfredse, men som vi har spillet de seneste kampe, så drømmer vi om mest muligt. I og med FC Midtjylland vinder i aften, så bliver det svært at hente dem, erkendte han.