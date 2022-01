Lars Friis er AaB's nye cheftræner

AaB har ansat Viborg-træner Lars Friis som ny cheftræner fra 1. august 2022 og frem til sommeren 2025. Det meddeler AaB tirsdag på klubbens hjemmeside.

Det glæder AaB-sportschef Inge André Olsen, at Lars Friis har sagt ja til jobbet.

- Lars Friis er et ønskevalg for os, og derfor er vi også parate til at vente på ham, fordi vi har en stor tro på, at han er den rigtige mand til at forbedre os og føre os videre fra, hvor vi er nu, siger Inge André Olsen.

- Det var uventet, at vi allerede nu skulle i gang med at finde en ny cheftræner, men vi sporede os relativt hurtigt ind på, hvilke kompetencer vi søgte.

- Vi er glade for, at flere kvalificerede trænere har vist interesse for jobbet, siger han.

AaB har sagt farvel til Marti Cifuentes som cheftræner. Han er i stedet blevet træner i svenske Hammarby.

Det betyder, at der stadig ikke er fundet en ny cheftræner til at varetage opgaverne i AaB i resten af denne sæson.

Det job skal indtil videre klares af AaB-assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark, der allerede er i staben. Men der skal måske findes en midlertidig træner, lyder det.

- Vi har stor tillid til vores nuværende stab, og vores assistenttrænere Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark vil i den kommende tid fortsætte med at stå i spidsen for truppen.

- Men vi vil ikke afvise, at vi skal have fundet en midlertidig løsning til at varetage cheftrænerrollen, indtil Lars Friis tiltræder, siger Inge André Olsen.

45-årige Lars Friis har det seneste år ført Viborg op i Superligaen, hvor holdet indtil videre har gjort det over forventning med en placering som nummer otte.

Viborg og Lars Friis vandt i efteråret blandt andet 5-2 ude over AaB i en ligakamp, hvor de grønblusede oprykkere imponerede med en frisk og pågående spillestil.

Lars Friis har inden jobbet i Viborg været assistenttræner og talentudvikler i AGF og FC Midtjylland. Han har også haft et ophold i engelske Brentford.

- Med Lars Friis får vi et stærkt lederskab og en person med gode menneskelige egenskaber og værdier.

- Og så er Lars selvfølgelig fodboldfagligt særdeles kompetent, hvilket blandt andet inkluderer dyb indsigt i talentudvikling og en fodboldfilosofi, der matcher vores, siger Inge André Olsen.

AaB er nummer fire i Superligaen med 28 point efter 17 kampe.