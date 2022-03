Lars Friis tiltræder som AaB-træner onsdag

Efter lang tids tovtrækkeri er det nu lykkedes Viborg og AaB at blive enige om en aftale, der gør Lars Friis til AaB-træner med det samme.

Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

- Af forskellige årsager har der været tale om et lidt langstrakt forløb, men nu er vi nået frem til en aftale, som alle parter er tilfredse med, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

De to klubber har hidtil ikke kunnet blive enige om en overgangssum, og derfor var det oprindeligt planen, at Lars Friis først kunne tiltræde i AaB 1. august.

Hovedpersonen glæder sig selvsagt over, at der er fundet en løsning.

- Lad mig understrege at jeg har haft en god tid i Viborg F.F. sammen med mange gode mennesker, og jeg har kun positivt at sige om Viborg F.F. som klub.

- Når jeg alligevel har valgt at takke ja til AaB, så er det fordi, der er tale om en storklub, som tilhører toppen af dansk fodbold, og den mulighed og kæmpe udfordring var jeg nødt til at gribe, siger Lars Friis.

Sædet som AaB-cheftræner blev ledigt, da spanske Marti Cifuentes lod sig friste af svensk fodbold, og siden han forlod klubben har Oscar Hiljemark stået med ansvaret for Superliga-klubben med Rasmus Würtz som makker.

- Når det er sagt, så vil jeg benytte lejligheden til at uddele ros og udtrykke min dybeste respekt for Oscar Hiljemark og hele den øvrige stab, som i de seneste uger har gjort et ekstraordinært arbejde, hvilket blandt andet har været medvirkende til at bringe os ind i mesterskabsspillet, siger Inge André Olsen.

Den midlertidige løsning var faktisk ganske midlertidig. Oscar Hiljemark er ikke i besiddelse af den påkrævede pro-licens og havde derfor dispensation til at lede holdet. En dispensation, der stod til at udløbe 24. marts.

AaB oplyser, at 45-årige Lars Friis tager sin første træning onsdag formiddag. Han står for første gang i spidsen for holdet i en kamp, når man gæster OB i Odense mandag aften.

Nordjyderne er i skrivende stund nummer fire i Superligaen. Foråret har indtil videre budt på sejr over FC Midtjylland, nederlag til Silkeborg og senest 0-0 mod Vejle i weekenden. De er sikre på en plads i mesterskabsslutsspillet, da der med to runder tilbage af grundspillet er otte point ned til AGF på 7. pladsen.