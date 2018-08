Lillebror så rødt: AaB beholder håneretten

HJØRRING (Ekstra Bladet): En genial dribletur fra Kasper Kusk og et efterfølgende slangehug fra Kasper Risgård blev udslagsgivende i det imødesete, nordjyske lokalbrag mellem Vendsyssel og AaB.

Dermed trak ‘storebror’ sig sejrrigt ud af duellen i den fantastiske kulisse i Hjørring, da Vendsyssel for første gang i klubbens historie tog imod AaB i Superliga-regi. Men det var nu på ingen måde tydeligt, hvem der var etableret Superligaklub, og hvem der var debutant.

De nordjyske fans sørgede for en sand fodboldfest uden for banen, og da lokalbraget blev fløjtet i gang, fulgte tempoet og intensiteten på grønsværen med fodboldfesten på de udsolgte tribuner.

Angrebene bølgede frem og tilbage, og efter blot tre minutter eksplodere gæsternes rød/hvide endetribune i et sandt lydinferno, da Jores Okore fik bolden over stregen. Scoringen fik dog ikke lov til at tælle, da den bomstærke forsvarsspiller brugte hånden til at skubbe kuglen det sidste stykke.

Efter et tempofyldt første kvarter fusede festen lidt ud. Intentionerne var der stadig, men ingen af mandskaberne fik vekslet de positive takter til målchancer.

Ramte overliggeren

Først da Andreas Kaltoft headede på oversiden af overliggeren efter en halv time, fik tilskuerne igen for alvor noget at glæde sig over. Andreas Kaltoft holdt i øvrigt Søren Henriksen på bænken, og den 20-årige centerforsvarer spillede en sublim kamp.

Aalborgenserne var mest på bolden, men tingene foregik alt for langsommeligt, når de grønklædte gæster, i deres bud på den grimmeste udebanedragt i Superligaens historie, kombinerede på værternes banehalvdel.

Derfor var det ikke overraskende et hurtig kombination, der gav AaB den største chance i første halvleg, da Kasper Kusk med en hurtig bevægelse sendte Jannik Pohl alene af sted mod Nikolai Flø. Angriberen fandt dog sine gamle unoder frem og tyrede læderet en lille håndfuld meter over mål.

Det var i øvrigt tydeligt for enhver, at AaB har behov for en ny angriber, inden transfervinduet smækker i. Wessam Abou Ali spillede en decideret dårlig kamp, og Jannik Pohl ligner heller ikke en frontløber, der nogensinde kommer til at score plus 15 mål på en sæson.

Satsede fuldt ud

Gæsternes manglende farlighed gjorde, at Vendsyssel satsede fuldt ud på sine omstillinger, og efter en times tid slap Lucas Jensen alene igennem med Jacob Rinne. Den lynhurtige kant ramte dog den svenske keeper i ansigtet med sin afslutning.

Vendsyssel skabte rigeligt til at sikre sig sejren, men oprykkerne missede mulighederne, hvilket altså blev fatalt.

Med ti minutter igen førte Kasper Kusk bolden uimodståeligt ned ad kanten i højre side, som han gjorde flere gange i kampen, og lige ved siden af fandt Kusk Kasper Risgård, der lumskt luskede sit langskud uden om Nikolai Flø.

I slutminutterne blev Daniel ‘DC’ Christensen præsenteret for det røde kort for et professionelt frispark, og så havde Vendsyssel ikke mere at skyde med.

Med møje og besvær beholdt AaB retten til at kalde sig for storebror og 'Hele Nordjyllands fodboldhold'.

