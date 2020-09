Lucas får hjælp af mirakelmand

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Det er ikke en hr. hvem som helst, som skal gøre AaB's største navn, anfører Lucas Andersen, klar til den kommende sæson.

Nordjyden har allieret sig med den samme fysioterapeut, som blandt andet har hjulpet verdens hurtigste mand Usain Bolt.

Dr. Carl Askling er 'hinsidan' udråbt til mirakelmanden, som udover Usain Bolt har hjulpet f. eks. den svenske OL-guldvinder og verdensmester, mangekæmperen Carolina Klüft.

I tre dage har den svenske specialist haft Lucas Andersen under opsyn i Stockholm og lært den skadesplagede AaB'er at bruge hans øvelser på den rigtige måde.

Øvelserne kan ellers ses i stor stil på nettet, men det er altså ikke perfekt, hvilket Lucas Andersen har kunne konstatere.

- Carl Askling har udgivet en protokol med øvelser, som vi allerede brugte, og det har mest af alt handlet om at lave justeringer, fortæller Lucas Andersen.

Det er musklerne i baglåret, der senest har generet Lucas Andersen, og som senest tvang ham til at udgå i pokalfinalen mod SønderjyskE.

Efter turen til Sverige ser det ud som om, at det lysner for AaB's bedste spiller, som på ny kan træne med fuldt ud.

Det er slut med at være sat på skåneprogram

Alligevel tør han lært af bitter erfaring ikke tænke længere frem end til sæsonpremieren mod Lyngby.

- Selvfølgeligt vil jeg gerne at spille EM, men så langt vil jeg ikke tænke, fordi det drejer sig om at komme til at spille igen, siger Lucas Andersen, der dog er så meget i tvivl, at selv om han både fysisk og psykisk føler sig klar, ikke længere er sikker på at kunne vende tilbage i startopstilling.

- Det er ikke mig, men træneren som sætter holdet, lyder meldingen fra AaB-anføreren.

Som få har Lucas Andersen lavet diverse øvelser for at undgå skader. Nu har han fået hjælp af Usain Bolts svenske fysioterapeut (Foto. Lars Poulsen)

