Målhelt med knæet: - Troede sæsonen var færdig

Rufo troede en knæskade havde ødelagt sæsonen - fredag lavede han et drømmemål med selvsamme knæ

Var det galt eller genialt, da Rubén 'Rufo' Herraiz flugtede føringsmålet i Vejle ind med knæet?

Jo flere gange man så målet på storskærmen, jo mindre tvivl blev der. Det var en genialitet, som den spanske angriber diskede op med.

Så langt ville hovedpersonen ikke helt selv strække sig, men detaljen var med fuldt overlæg.

- Ja, det var helt klart med vilje! Uden tvivl. Bolden kom flot ind fra Kasper Kusk, men den lå så tæt på mig, at jeg kun kunne afslutte med knæet.

- Jeg aner ikke, hvordan jeg fik så meget fart på, men det var et af mine bedre mål, sagde Rufo efterfølgende.

I det hele taget spillede spanieren sin bedste kamp i AaB-trøjen, og han er efterhånden kommet derhen, hvor han gerne vil være efter en del problemer i sin første tid i Aalborg.

Knæproblemer for at det ikke skal være løgn.

- Ja, det er meget paradoksalt, at jeg scorede med knæet mod Vejle, for da jeg kom til Aalborg fik jeg en slem forskrækkelse, da mit knæ pludselig hævede op. Jeg troede, jeg var færdig for sæsonen, men det var bare en forskrækkelse, sagde Rufo.

Rufo troede, sæsonen var ovre på grund af en knæskade. Fredag blev han målhelt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I den anden ende af glædesskalaen i AaB-omklædningen fandt man Tom van Weert. Den hollandske angriber skulle have lukket kampen, men han trillede kuglen forbi et tom VB-mål.

- Det ærgrer mig meget, for jeg synes, jeg gjorde mange ting korrekt inden afslutningen. Men jeg ramte bolden helt forkert. Det er bittert, for vi fortjente de tre point, lød fra Tom van Weert.

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)