Medie: AaB overrasker og henter stortalent i Juventus

Denne sommer tog AaB afsked med Patrick Kristensen, der spillede hele sin karriere i klubben. Hans afløser, som ifølge B.T. er på vej, kunne dårligt nok have en mere anderledes profil.

Han hedder nemlig Santiago Ocampos, er fra Paraguay og kommer fra Juventus. Den 18-årige back har været i den italienske storklub siden januar 2018, hvor han forlod Sportivo Luqueño i sit hjemland.

Ocampos' kontrakt med Juventus udløb denne sommer, og derfor skifter han til AaB transferfrit. Ifølge B.T. mangler der bare et lægetjek og de sidste detaljer, før AaB kan præsentere den nye spiller.

Santiago Ocampos bliver i givet fald den bare tredje paraguayer til at optræde i Superligaen. De to første var José Ariel Núñez i Brøndby IF og Federico Santander i FC København.

Når/hvis Ocampos-skiftet går igennem, bliver det AaB's anden handel denne sommer under den nye sportschef, André Inge Olsen.

Den første var angriberenTimothé Nkada, som klubben har lejet hos Stade Reims.

AaB får dog også en slags offensiv forstærkning fra egne række. Både Wessam Abou Ali og Rasmus Thellufsen var udlejet i seneste sæson, men er altså som udgangspunkt vendt tilbage til Aalborg.