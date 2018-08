Mexicansk storklub henter Superliga-profil

AaB's Edison Flores fortsætter angiveligt karrieren i mexicansk fodbold. Den nordjyske superligaklub mangler endnu at bekræfte handlen

Peruvianske Edison Flores har i længere tid lignet en mand på vej væk fra AaB og Superligaen.

Destinationen ser nu ud til at blive mexicansk fodbold og topklubben Monarcas Morelia.

Klubben, der har vundet flere mexicanske mesterskaber og aktuelt ligger nummer fire i Liga MX, som den nationale liga hedder, bekræfter på sin hjemmeside, at man er nået til enighed med VM-spilleren OG AaB om en transfer.

Ifølge klubben skal Flores nu til Mexico for at gennemgå et lægetjek, inden kontrakten endegyldigt kan skrives under.

Dermed forlader sydamerikaneren dansk fodbold efter to år i Aalborg.

Flores, der spillede alle tre kampe for Peru ved sommerens VM-slutrunde, var længe om at komme tilbage til Aalborg, da turneringen i Rusland var slut for sydamerikanerne.

Så længe, at det skabte irritation i AaB, hvilket sportsdirektør Allan Gaarde udtrykte i forbindelse med 0-4-nederlaget i Parken i slutningen af juli.

- Der, der er sket, er selvfølgelig ikke okay. Det har vi snakket om bag lukkede døre. Vi har fået talt ud, men det er ikke okay, når man er del af et fællesskab, sagde han.

Ved den lejlighed bekræftede Allan Gaarde, at der havde været interesse fra flere klubber, men at ingen af tilbuddene havde været af en karakter, der var tilfredsstillende for AaB.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til AaB for en kommentar til historien, men den nordjyske klub har endnu ikke svaret.

