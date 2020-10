Ny AaB-leder: Jeg kommer efter mesterskabet

Så længe kræfterne rakte imponerede AaB’s nye midtbanegeneral, den svenske landsholdsspiller Oscar Hiljemark.

Og han var da også godt tilfreds med første afsæt til det, der gerne må ende i et dansk mesterskab.

- Vi spiller en god kamp, er stabile i defensiven og skaber chancer, sagde han.

- Vi har fantastiske kvaliteter på holdet, og det er den slags kampe, vi skal vinde, hvis vi vil vinde ligaen. Det er det, jeg er kommet efter. Det her skal være vores niveau.

Så ambitiøst udtrykte AaB-træner Jacob Friis sig ikke, men han var selvsagt godt tilfreds med både Hiljemarks debut og resultatet i Parken, der gav den første superligasejr til nordjyderne siden maj 2007.

- Det er fantastisk dejligt. Vi har jo fået tudet ørerne fulde af, hvor længe siden det er, vi har vundet herovre, grinede han og forklarede, hvorfor det denne gang var gået godt.

- Vi vinder, fordi vi er godt organiserede og næsten holder dem fra store chancer. Den anden årsag er, at vi selv er skarpe. De to parametre præsterede vi godt på i dag.

I den forbindelse kunne han takke norske Ivar Fossum, der var rykket frem i angrebet og takkede for tilliden med to fine mål. Som han tidligere har præsteret det mod AGF.

På den måde fik Friis plads på midtbanen til Hiljemark.

- Vi har fået et kort mere at spille på den centrale midtbane med Oscar, som er en dygtig spiller.

- Men han er også en ledertype, der inde på banen, til træning og i klubben gør sine medspillere gode, fordi han har noget karisma og også noget at have det i.

- Og så er han en mere ekstrovert type end dem, vi har i forvejen på midten. Han bliver en forlænget arm for mig inde på banen, sagde Jacob Friis, der i øvrigt storroste sin fyrede FCK-kollega Ståle Solbakken for at have hævet barren for dansk fodbold og sat nye standarder for international formåen.

