Ny nedtur: AaB-træner kritiserer spillerne

AaB har slet ikke fundet melodien under den spanske træner Marti Cifuentes, der kom til roret i Nordjylland ved årsskiftet.

Ni point i ni kampe er det blevet til i Superligaen, hvilket førte til, at AaB missede mesterskabsspillet og nu skal bruge foråret på at redde sig fri af nedrykning i kvalifikationsspillet.

Kritikken fra AaB-fansene er begyndt at pible frem, og det er næppe blevet bedre fredag, efter aalborgenserne testede mod nummer to i 1. Division, Silkeborg IF.

Historisk dårligt: Skidt stemning om ny træner

Hele 4-1 tabte nordjyderne hjemme på eget træningsanlæg, og det var en blodfattig indsats, der blev leveret af AaB-spillerne, vurderede Martí Cifuentes overfor Nordjyske efter kampen.

- Vi vidste, vi mødte et meget stærkt Silkeborg-hold, men første halvleg var slet ikke god fra vores side, lød det fra Cifuentes, der fortsatte.

- Vi manglede noget gnist og motivation, og det må jeg selvfølgelig tage på min kappe, for spillerne så ikke helt klar ud.

Der er nok at spekulere over for Martí Cifuentes i AaB. Foto: René Schütze

AaB-træneren ærgrede sig over, at spillerne lavede for mange tekniske fejl, der endte med at koste dyrt, og at der ikke blev gjort nok for at hjælpe hinanden på holdet.

Nordjyderne kom bedre med i anden halvleg, men for Marti Cifuentes er det mest positive, at nederlaget var en lille lærestreg for spillerne.

- Det var en god lærestreg i forhold til, at vi skal forlange endnu mere af os selv og hinanden, sagde Martí Cifuentes.

AaB møder i første runde af kvalifikationsspillet Sønderjyske, hvis form ligeledes har været dårlig i foråret.

