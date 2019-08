Officielt: AaB henter gammel kending hjem

Superligaklubben AaB henter stopperen Rasmus Thelander, oplyser fodboldklubben på Twitter.

Thelander har fået en treårig kontrakt i AaB, hvor han senest spillede frem til 2015.

Efter en periode i græske Panathinaikos har Thelander senest spillet i hollandske Vitesse.

Efter fire år i udlandet er 28-årige Thelander tilbage i den nordjyske fodboldklub.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde fremhæver Thelander som "en fysisk stærk forsvarsspiller med et kæmpe fighterhjerte og et fortræffeligt hovedspil" såvel defensivt som offensivt".

- Vi er særdeles glade for, at han i den forhandlingsproces, vi har været igennem, har udtrykt så brændende et ønske om at vende tilbage til AaB, som han vitterligt har.

- Rasmus har i de seneste fire år opnået stor international erfaring, og han har også fået en alder, hvor han skal bidrage som leder og foregangsmand både på og uden for banen.

- Og vi er selvfølgelig meget tilfredse med at have ham tilbage, så han både kan styrke os som hold og skærpe konkurrencen i truppen, siger Gaarde til klubbens hjemmeside.

Se også: Ærlig Ståle: - De værste uger for FCK

Se også: Fans raser over nyt navn: Storklub forsvarer beslutning

Se også: Beckham ramt af bizart problem: - Store bekymringer

Superliga-stjerne: - Ikke et fravalg af FCK, men...