Officielt: AaB sælger Okore

Rygterne har svirret længe, men nu er det officielt.

AaB har solgt 28-årige Jores Okore til den kinesiske klub Changchun Yatai FC, hvor forsvarsspilleren har underskrevet en tre-årig kontrakt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan AaB scorer kassen på salget. Der tikker nemlig tre millioner kroner ind på den nordjyske klubs konto, og når man tager i betragtning, at Okores kontrakt udløb 30. juni, så er det et imponerende beløb.

- Da Jores Okore for et halvt års tid siden forlængede sin kontrakt, lavede vi en gentleman-aftalte om, at vi skulle forsøge at finde en løsning, der ville være fordelagtig for både Jores og AaB, og det kan vi fastslå, er tilfældet med salget til Changchun Yatai FC, siger sportschef Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

- Jores har igennem tre et halvt år været en stærk og vigtig spiller for AaB, men heldigvis har vi kompetente afløsere i bagkæden, og derfor gav det mening for alle parter at forfølge et klubskifte nu, og Jores ønskes naturligvis fra vores side al mulig held og lykke i fremtiden, siger Inge André Olsen.

Jores Okore fik sit gennembrud i FC Nordsjælland i 2011, blev solgt til Aston Villa i 2013, hentet hjem til FC København i 2016 og skiftede i sommeren 2017 til AaB.

- Som klub og som by har AaB og Aalborg mere end indfriet mine forventninger, og jeg ser tilbage på en god tid, hvor jeg dog stadig er meget ærgerlig over, at vi ikke fik givet klubben og fansene endnu en titel, da vi i den seneste sæson havde chancen i pokalfinalen, siger Okore.

Det blev i alt til 116 kampe og fem mål for Okore i AaB-trøjen, og nu venter et eventyr i en kinesisk klub, der lige nu udelukkende har kinesiske spillere foruden Okore.

Tilbage i 2018/2019-sæsonen spillede den nuværende FCM-spiller Lasse Vibe i klubben og scorede en enkelt gang i sine 11 kampe. Han kunne dog ikke forhindre klubben i at rykke ned i næstbedste række, hvor man to år i træk er blevet nummer to.

Også den tidligere Ajax-stjerne Tijani Babangida samt Manchester United-lejespilleren Odion Ighalo har fortid i den kinesiske klub, der spiller for gennemsnitligt små 15.000 tilskuere, når det er tilladt.

Aftalen forventes at sikre Okore økonomisk resten af livet.

