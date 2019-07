Oprykker slagtet igen: Skulderscoring og kongekasse

AaB’s Tom van Weert stod for en komisk skulderscoring og et fantastisk chip i sejren over Silkeborg

AALBORG (Ekstra Bladet): AaB fik både sparket gang i sæsonen og sin offensiv, mens panderynkernes hos Silkeborg-chef Kent Nielsen må være dybere end vanligt.

Det var konklusionen, efter nordjyderne mandag aften stensikker slog Silkeborg 3-1.

AaB-sejren kunne have været langt større, for Silkeborg var igen fornærmende ringe i lange perioder og fortsatte altså de skrøbelige Superliga-takter. Men AaB løftede foden fra speederen, da sejren var sikret, og lod sin tidligere mestertræner slippe fra Aalborg med skindet på næsen.

Ydmygelsen af silkeborgenserne tog sin begyndelse efter godt 20 minutter, da Tom van Weert snød både sig selv og Oscar Hedvall på det, der skulle have været et hovedstød.

Efter et par mislykkede aktioner slog Kasper Kusk en sukkerball lige ind i hovedet på hollænderen, der ikke kunne undgå at score. Van Weert gjorde ellers, hvad han kunne for at misbruge den gyldne chance, idet han headede forbi kuglen og i stedet ramte den med skulderen.

Fodboldguderne var dog van Weert milde, og skulderstødet sejlede i kassen… Med sådan et Erik Bo-agtigt mål var der lagt i kakkelovnen til en stor aften i Aalborg.

Det bidrog Tom van Weert til fem minutter inden pausen, da hjemmeholdet satte spillet hurtigt i gang efter et indkast. Den hollandske angriber fik bolden på midten, satte Svenn Crone så han lignede en nattegæst i Jomfru Ane Gade og fortsatte i fuld firspring mod mål.

Her chippede van Weert elegant bolden over Oscar Hedvall. Den scoring havde al den elegance, som føringsmålet manglede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tom van Weert blev dobbelt målscorer mod Silkeborg, der efter nederlaget i Aalborg stadig er uden point i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Gæsterne var på dette tidspunkt i opløsning, og bare to minutter efter van Weerts fordobling, stak AaB endnu en kniv i hjertet på stakkels Kent Nielsen og hans ’1. divisionsmandskab’.

Kasper Kusk, der skiftevis var gal eller genial denne mandag, drev bolden frem og lagde den simpelt ud til Mikkel Kaufmann, der iskoldt klappede 3-0-målet ind i det lange-hjørne. Aalborg Stadion var i ekstase – på en billig baggrund.

Silkeborg-spillerne var mildt sagt passive i defensiven, og usikkerheden bredte sig igen fra Oscar Hedvall. Det blev straffet resolut af AaB.

Offensivt svingede det heller ikke for Silkeborg, og Plaffeministeren var i første halvleg mindre truende end en buddhist på valium. Det var bestemt ikke kun hans skyld. Silkeborgs midtbane leverede meget lidt kreativt, og boldene blev smidt væk i rekordfart.

Kent Nielsen fik i anden halvleg sat i prop i med indskiftningen af Dennis Flinta, og faktisk fik oprykkerne reddet en smule af æren, fordi AaB tog en blunder, da sejren var sikret. Sammen aftenlur benyttede Ronnie Schwartz til at reducere på et hjørnespark med godt ti minutter igen.

