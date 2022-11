AaB er på vej mod 1. division og bløder samtidig millioner. Nordjyderne er klar til at tømme kassen i en redningsaktion

Ekstra Bladet

AaB har haft en rædselsfuld sæson på alle parametre og stirrer direkte ned mod afgrunden i 1. division.

Katastrofen SKAL afværges. Koste hvad det vil. Og det siger ikke så lidt i Nordjylland.

Helt konkret er AaB klar til at kaste mindst 10 mio. kr. ud som redningskrans på vinterens transfermarked.

De fleste af millionerne skal bruges på at finde dén angriber, der kan bombe nordjyderne over stregen i et neglebidende forår.