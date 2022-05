På kontrakt i én uge: - Jeg er en nødløsning

I en alder af 38-år gør Kevin Stuhr Ellegaard comeback. På en historisk kort aftale. Den løber over blot én uge, hvor der er fem træninger undervejs.

Det skal gå meget 'galt', hvis han skal havne på banen i sæsonens sidste opgør mod FC København.

AaBs andetvalg 17-årige Theo Sander skal med det danske U-17-landshold til EM, og derfor står AaB med et akut problem, fordi der mangler en back up for det normale førstevalg, Jacob Rinne.

Det skal Kevin Stuhr Ellegaard løse, idet han har fået en aftale med AaB, hvor han starter 16. maj og slutter i klubben 22. maj efter sæsonens sidste kamp, hvor AaB møder FCK i Parken.

- Jeg stoppede, fordi min krop var slidt. Men her er der tale om en meget kort kontrakt, hvor jeg er nødløsning.

Kevin Stuhr Ellegaard sluttede karrieren i Helsingør, men nu gør han comeback, når han sidder på bænken for AaB i én kamp - mod FCK i Parken. Foto: Claus Bonnerup.

- Jeg skal levere et par gode træninger og være back up for Jacob Rinne, forklarer Kevin Stuhr Ellegaard, der siden han stoppede karrieren med årets udgang i Helsingør er blevet ekspertkommentator hos Discovery.

- Jeg er glad for at have en positiv og forstående arbejdsgiver, der giver mig denne mulighed. Jeg kommenterer naturligvis ikke AaB resten af sæsonen. Og når sæsonen er overstået 22. maj, fortsætter jeg i min rolle hos Discovery, forklarer Kevin Stuhr Ellegaard.

Kevin Stuhr Ellegaard har spillet flere end 450 kampe på højeste niveau. Nu venter en meget kort kontrakt i AaB. Foto. Thomas Lekfeldt.

Han pointerer, at der er tale om et engangstilfælde i forhold til at gøre comeback.

- Min krop er slidt, og jeg skal ikke på træningsbanen hver dag igen. Men den her mulighed var jeg klar til at gribe, fordi det var et kort og overskueligt tidsrum, forklarer Kevin Stuhr Ellegaard, der udover Helsingør også har en fortid i Elfsborg, Randers, Hertha Berlin og Manchester United.

- Kevin kan nå at lave to kampe mere for os, inden han skal til AaB, hvor han skal sidde på bænken én kamp. Når det er overstået, starter han hos os igen i næste sæson. Så han er i den grad stadig en del af holdet, siger Søren Klæstrup, sportschef hos Discovery.

- Havde det været på tale længe, eller var det noget, der kom fra den ene dag til den anden?

- Det må du spørge AaB om. Det ved jeg ikke noget om. Kevin er en god mand, og lige før weekenden indgik ham og jeg en aftale, om at det var en fin mulighed for Kevin for at prøve det af, men samtidig stadig vil være en fast del af teamet fremadrettet, fastslår Søren Klæstrup.