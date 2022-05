Pebet ud og hånet på banner: - De er i deres gode ret

Viborg-fansene sendte en hilsen eller to til Lars Friis under Playoff-kampen mellem AaB og Viborg

Der kunne selvfølgelig kun være en vinder af Derby della Friis, og det blev IKKE Lars Friis.

AaB-chefen måtte sluge den bitre pille at blive knockoutet fra Europa af det hold, han tidligere på sæsonen forlod under stor ståhej for at blive cheftræner i Nordjylland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Friisisk topmøde i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Alligevel var det udelukkende nederlaget, der ærgrede Lars Friis efter opgøret. Ikke alle de personlige følelser, der har spillet ind i ugens løb, som hovedpersonen indrømmede.

- Jeg har haft en rigtig god tid i Viborg, og jeg har en masse gode venner og forbindelser i Viborg. Jeg ved godt, der kører noget fjernsyn for tiden ('For enhver f*cking pris', TV Midtvest, red.), der giver indtryk af noget andet, men jeg tror godt, du kan se, at det ikke er hele sandheden, sagde Lars Friis, mens den tredje VFF'er kom hen og gav et kram inden for fem minutter.

- Derfor gør det ikke ekstra ondt, at det er Viborg. Slet ikke. Jeg traf beslutningen om at tage til Aalborg, og her er jeg rigtig glad for at være, for vi er ved at bygge noget rigtig stort op.

- Men jeg er dybt skuffet over den måde, vi slutter sæsonen på med et point i syv kampe og et nederlag i playoff. Der er i den grad plads til forbedringer, lød det fra Lars Friis.

Lars Friis og AaB fik den værst tænkelige afslutning på Superliga-sæsonen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Inden kampen blev Lars Friis mødt af en højlydt pibekoncert fra Viborg-tilhængerne. Senere i den grønne afdeling kom et banner frem med en tegning af en gris med karakteristiske briller. Lars Gris(sk) hed grisen vist.

Det generede heller ikke Lars Friis, der nok havde stået model til kunstværket.

- Jeg så det ikke. Jeg havde travlt med andet, men det er Viborg-fansene i deres gode ret til. Længere er den ikke.

Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, som i TV Midtvests omtalte tv-serie er godt og grundigt bitter over timingen af Lars Friis' opsigelse, bærer heller ikke nag.

- Nej, det er ikke en specielt fed følelse at slå Lars Friis her på sidste spilledag. Misforstå mig ikke. End ikke TV Midtvest kunne have skrevet en bedre afslutning på historien, men det havde været fantastisk, uanset om det var AaB eller Brøndby, vi havde slået. Jeg har stor respekt for Lars Friis, lød det fra Jesper Fredberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs alt om AaB's transfersommer her.