Pokal-brag aflyst: AaB nægter at spille

AaB har valgt ikke at stille til start i pokalkampen mod HB Køge grundet ulykken på Storebælt, der har forhindret gæsternes materiale i at nå frem i tide

Pokalkampen mellem HB Køge og AaB kommer ikke til at finde sted onsdag, som det ellers var planlagt.

Kampen er udsat til en anden dato, og det er gæsterne, der står på mål for den beslutninng.

Superliga-mandskabet var ellers ankommet til Sjælland, men deres tøj var forsinket grundet ulykken på Storebælt. Vognen med materialet fra Nordjylland kunne ikke nå frem i tide, og det har medført, at AaB ikke ønsker at stille op til kampen.

Det fortæller HB Køges direktør, Per Rud, til Ekstra Bladet.

- Vi har forsøgt at være så fleksible som overhovedet muligt. Der er en masse tilskuere og sponsorer, som nu går forgæves, siger Per Rud.

- Alle her i klubben har set frem til kampen. Dem må vi sende hjem nu. Men vi har ikke mødt den forståelse hos AaB. Det har været et lidt tungt forløb, lyder det.

1/8-finalen i turneringen skulle oprindelig have været fløjtet i gang kl. 18.00, men en større ulykke på Storebæltsbroen tidligere i eftermiddag medførte, at forbindelsen mellem Sjælland og Fyn måtte lukke i flere timer.

Gæsternes trup blev ikke ramt direkte af dette, da den allerede havde fundet vej til Sjælland på det givne tidspunkt. Men meget af deres materiale skulle fragtes med en vogn senere, og det er denne transport, der har lidt under lukningen.

- Vi kan ikke spille uden det udstyr, der er deri. Det er simpelthen udelukket, siger AaB-direktør, Thomas Bælum.

Men den forklaring har man ikke så stor forståelse for i værternes lejr.

- AaB-truppen har været her hele dagen. De har støvler med og kunne altså spille. Vi har tilbudt dem at låne tøj, benskinner og så videre, fortæller Per Rud.

- Der er flere fortilfælde i dansk fodbold, hvor det er sket. Med lidt mere smidighed havde vi løst det her. Jeg synes, det er en ærgerlig og unødvendig udgang. Vi har forsøgt at massere og 'plage' AaB - uden held. Jeg beklager forløbet over for alle tilskuerne, siger han.

Tidligere meldte Divisionsforeningen ud, at opgøret i Køge ville blive afviklet, men med en halvanden times forsinkelse. Dette kom altså ikke til at holde stik.

Også 1/8-finalen mellem Brøndby og SønderjyskE er blevet påvirket af de trafikale udfordringer. Sønderjyderne blev fanget på den forkerte side af broen, og derfor er pokaldysten på Brøndby Stadion blevet udsat til klokken 20.00.

