Presser på for drømmeskifte

AaB har skruet bissen på for at få så meget som muligt for deres guldkalv Oliver Abildgaard.

Midtbanemanden er selv klar på at komme videre til tjekkiske AC Sparta Prag, men nordjyderne vil have mere for ham.

- Som alle nok har læst, er der kommet nogle bud ind. Nu ligger den hos klubben. Jeg ved, at Prag har afgivet et bud, men det er op til Allan (Allan Gaarde, red.) og klubben, hvordan det skal skrues sammen, siger han til Ekstra Bladet efter Aab’s 2-0 nederlag til Lyngby i sæsonens første kampen.

Sparta Prag har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilbudt AaB 1,2 mio. euro samt yderligere bonusser og en potentiel gevinst ved videresalg.

De ni millioner ligger imidlertid langt fra AaB’s forventninger om at få omkring 15 mio. kr. for at sælge midtbanestyrmanden.

Igennem sin agent har Abildgaard været i kontakt med den tjekkiske hovedstadsklub.

- De vil bruge mig, og deres plan er at gøre mig til en bedre spiller på et bedre hold mod bedre modstandere. Formenligt også sælge mig videre, siger han.

Skal gå direkte ind

Abildgaard selv afslører, at der kun er en ting, der skiller ham fra skiftet til det store udland.

- Der skal det til, at de kommer med lidt flere penge til AaB. Som det ser ud nu, har de afvist buddet. Indtil da skal jeg ikke forholde mig til det.

Har du overhovedet niveau til at gå direkte ind på holdet i Prag, eller skal du have en indkøringsfase?

- Det er min plan at gå direkte ind i startopstillingen. Der er ingen garantier i fodbold, men planen er, at jeg ikke skal sidde alt for meget på bænken, for det er inde på banen, at man udvikler sig.

Er Prag det optimale skifte for dig?

- Det er svært. Man har ikke så meget andet at sammenligne med. Af de bud, der er kommet ind, og det, jeg har hørt om, mener jeg, at det er et rigtig godt skifte.

Spiller du også i AaB om to uger?

- Man står lidt med et ben i hver lejr, når der kommer bud ind. Det skal man sortere i, og indtil der ikke er noget på plads, spiller jeg i AaB.

23-årig Abildgaard har indtil videre spillet 79 kampe for AaB.

