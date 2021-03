Presset AaB-træner: Ikke til diskussion

AaB's cheftræner, Martí Cifuentes, tager gerne ansvaret for de manglende resultater. Spillestilen bliver der IKKE pillet ved

Martí Cifuentes har kun været AaB-træner i godt to måneder.

Derfor skal man selvfølgelig ikke drage forhastede konklusioner, men når så mange forskellige AaB-spillere i alle kæder falder igennem, så peger pilen i én retning… På den ny, spanske cheftræner.

Det har været lidt nat og dag for AaB i mange af forårets kampe, men faktum er, at det er blevet til nul sejre – ligesom det er svært at se, hvilken retning AaB for alvor vil bevæge sig i.

- Jeg er meget skuffet, og jeg må lige tøjle følelserne, indledte Martí Cifuentes interview-seancen med efter nederlaget i Horsens.

Manden virker ellers ikke til at have en ondskabsfuld knogle i kroppen, og spanieren holdt sig da også pænt fra vredesudbrud og skingre vendinger.

- Resultaterne har ikke været gode. Men fodbold er mere komplekst end det. Jeg ser en tydelig fremgang på træningsbanen og i spillet, men forandringer tager tid.

- Når vi ikke vinder fodboldkampe, så hjælper det ikke på mine argumenter, og så peger alle på den ny, unge cheftræner, og det har jeg det fint med, sagde Martí Cifuentes med et skævt smil.

Der var eller ikke meget at grine over som AaB’er i Horsens. Det var til tider fornærmende, hvad AaB leverede mod bundproppen. Defensive blundere er svære helt at undgå, og det er særligt AaB-offensiven, der stikker i øjnene.

Det er uden fart, fantasi og finesse.

Martin Samuelsen viste lidt på toppen, men problemet er bare, at han sjældent ligger på toppen. Rufo virker stadig tung og usynlig, mens Tim Pricas opblomstring hurtigt døde ud. Unge Marcus Hannesbo havde en off day.

Artiklen fortsætter under billedet.

Han forsøgte at gejle sine spillere op, men AaB'erne var fornærmende ringe i Horsens. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så er vi tilbage på den famøse pil, der gerne vil finde en synder…

- Det var en meget dårlig præstation mod Horsens. Det kunne alle se, men spillestilen er ikke til diskussion. Det er den, der kommer til at sikre os mange point i fremtiden. Det vil tage tid, men jeg ryster ikke på hånden, lød det fra Cifuentes, der fortsatte.

- Jeg har talt om, at Johan Cruyff er mit forbillede. Han kæmpede også med resultaterne i sin første tid i Barcelona. Siden gik det jo meget fint. Ikke at jeg er på Cruyffs niveau, skyndte Cifuentes sig at tilføje.

Selv om du har været i AaB i en meget kort periode, er du så allerede begyndt at mærke presset for at få en sejr?

- Jeg tog skridtet op til AaB, fordi der er et forventningspres. Jeg har trænet på højt niveau i 17 år og har følt stort pres tidligere. Jeg forstår, folk gerne vil have resultater, og jeg kan forsikre, de skal nok komme.

