Rasende: AaB-spiller i klammeri med tilskuer

Vrede. Skuffelse.

Det var lige ved at koge over for AaB's Younes Bakiz, efter den katastrofale nedrykning var en realitet.

For kort efter 1-0-nederlaget til Silkeborg fik følelserne frit spil, og det førte til en konfrontation med en fan.

Det var endda ved at ende i slåskamp, men AaB-profilen blev holdt tilbage af kontrollører og personer fra hans egen stab. I stedet endte det i håndgemæng, mens der blev råbt flere knap så pæne gloser.

Nu fortæller Bakiz, at der var en helt særlig grund til, at han reagerede så voldsomt.

- Der er nogle af mine familiemedlemmer, der blev skubbet på tribunen, og det var derfor, jeg reagerede. Jeg har ikke yderligere kommentarer end det, fortæller han til Ekstra Bladet og resten af den skrevne presse.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mest af alt stod Bakiz med en tom følelse.

- Vi gjorde ikke vores, og det var det vigtigste. Det er ikke i dag, vi rykker ned, det er over hele sæsonen. Vi har to matchbolde her til sidst, og hvis man ikke kan udnytte dem, er man ikke dygtig nok.

- Jeg har ikke nået at tænke særlig meget. Jeg står med en følelse af tomhed. Den er virkelig tung lige nu, siger Bakiz.

Den tidligere Viborg-spiller har ellers været en af de få lyspunkter for AaB i denne sæson og har scoret syv mål på tværs af alle turneringer, men det var altså ikke nok til at hjælpe den nordjyske storklub væk fra nedrykning.