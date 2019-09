Real spurgte til ham: - Overraskende Superliga-skifte

Se også: AaB henter norsk midtbanespiller i tysk fodbold

Iver Fossum debuterede for Strømsgodset i 2013, men det var først året efter, at han slog igennem på holdet. Det overværede David Nielsen fra første parket. Han var lige tiltrådt som assistenttræner i klubben.

Da David Nielsen havde været assistent i et halvt år, blev han cheftræner. Og fik dermed hovedansvaret for at forvalte et af norsk fodbolds store talenter, der havde debuteret i Tippeligaen som 16-årig.

- Han var en superdygtig spiller, disciplineret spiller, hårdtarbejdende spiller. Dygtig pasningsspiller med en super mentalitet for en ung spiller. Han spillede stort set samtlige kampe, mens jeg var der, så det er en dygtig spiller, AaB har fået, siger David Nielsen til tipsbladet.dk.

Hans AGF-hold møder Fossums AaB-mandskab søndag middag. Det er første gang, de to står over for hinanden, siden den unge nordmand slog igennem i Strømsgodset. David Nielsen er stadig den træner, han har spillet flest kampe under: 32 (lige så mange som André Breitenreiter).

Eftersom Iver Fossum allerede som teenager spillede fast for Strømsgodset, var sammenligningerne med Martin Ødegaard svære at undgå. De to var ganske vist ikke samme spillertyper, og Ødegaard var to år yngre, men både norsk presse og eksempelvis engelske FourFourTwo kaldte ham 'den næste Ødegaard.'

Fossum i kamp på Brøndby Stadion. Foto: Jnes Dresling

Ifølge norske medier spurgte Real Madrid da også, om Fossum var til salg, da de var i Norge for at gøre købet af Ødegaard færdigt. David Nielsen køber ikke sammenligningen, men er enig så langt, at Fossums talent var stort.

- Det var der slet ikke nogen tvivl om. Det er jo to forskellige spillere, vi snakker om: en kreativ spiller (Ødegaard, red.) og en otter, boks-til-boks (Fossum, red.). Men de havde samme mentalitet, hvor det 24 timer i døgnet handler om at optimere sin fodbold. Det har bragt Iver langt, og jeg er overrasket over, at han ender i Danmark, siger AGF-træneren.

Hvorfor?

-Fordi potentialet er større end det. Det er vel for at komme et sted hen, hvor han er vigtig. Den tankegang kan jeg sagtens følge. Men jeg er overrasket over, at han ikke har kunnet slå igennem i større grad, end han gjorde, i Hannover af den ene eller anden grund.

Hovedpersonen tog dog efter eget udsagn hypen med ophøjet ro. David Nielsen var god til at give de ung spillere ro til at udvikle sig i frem, mener Iver Fossum.

- For mig var det ikke noget problem. Det var bare fint. Jeg læste ikke alt det, der blev skrevet. Jeg koncentrerede mig bare om at spille. David var god til at give os plads til bare at spille fodbold og lade os koncentrere om de ting, som var vigtige for os. Hype var ikke noget, som brugte tid på, siger nordmanden.

Han var i det hele taget glad for at have David Nielsen som træner. Både som assistent og chef.

-Det var vældig godt. Jeg kunne rigtig godt lide at have ham som træner. Vi var mange unge spillere, som han viste stor tillid. Vi spillede også god fodbold, og vi havde et godt hold, siger Fossum.

Hvad var han god til?

- Han var rigtig god til at motivere spillerne både til træning og før kampe. Og så spillede vi fin fodbold.

Danske tv-seere kunne i efteråret 2018 se David Nielsen give sit AGF-hold den ene flammende peptalk efter den anden i Eurosports dokumentarserie 'AGF - mellem håb og håbløshed'. Den slags, der gav selv seerne bag skærmen lyst til at løbe ud og tackle nogen. Den disciplin mestrede træneren allerede i Norge.

- Ja, det var akkurat det, han gjorde. Jeg kendte ikke til den dokumentar, jeg har ikke set den, men det var det samme, som han gjorde i den tid, jeg havde ham, siger Iver Fossum.

Den 23-årige midtbanespiller nåede kun ni Bundesliga-kampe i sidste sæson for Hannover, der tilmed rykkede ud af den bedste række. Men hvorfor endte han til sin gamle træners overraskelse i Danmark?

- Jeg var vældig længe i Bundesligaen, så jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt at tage derfra. Jeg havde været der i tre et halvt år, hvilket var længe nok.

Mens Iver Fossum ikke nåede toppen i Hannover, forudser David Nielsen, at nordmanden har, hvad der skal til, for at blive en succes i Aalborg.

-Det har han helt sikkert. Det er der ingen tvivl om.

