- Regner med, at AaB køber ham

Spørgsmålet er, om Daniel Granli har to Superliga-kampe tilbage som AaB-spiller, eller om han har mange flere.

Nordjyderne lejede i sommerens transfervindue den norske forsvarsspiller i AIK frem til årsskiftet, og ved den lejlighed sikrede AaB sig en købsoption på Granli. Tiden er nu så fremskreden, at AaB skal beslutte sig for, om de vil arbejde videre med nordmanden eller ej.

Daniel Granlis agent Fredrik Risp er ikke i tvivl.

- Der er lidt dialog, da AaB har en købsoption. Men de skal også finde en ny cheftræner, hvilket betyder, at spillerhandler udskydes. Der er dog ikke den store tvivl om, at de vil udnytte optionen med tanke på, hvor godt han spiller, siger Risp til FotbollDirekt.

Nordmanden er startet inde i hovedparten af AaBs kampe i denne sæson, og agenten har nydt at betragte sin klient fra sidelinjen.

- Han har været en bærende spiller for AaB, siden han kom til klubben. De spiller 3-4-3 og har brugt ham i midten eller til venstre, og det har givet ham et løft. De har brugt ham på den helt rigtige måde, hvilket ikke var tilfældet tidligere, hvis jeg skal være lidt kritisk over for AIK, hvor han var højre back i starten af sæsonen, lyder det fra Fredrik Risp.

26-årige Daniel Granli har en fortid i Stabæk, og herfra kender han AaBs sportschef Inge André Olsen.

