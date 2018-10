Rødt raseri i Superliga-drama: Nu skrider klubben til handling

AaB går hele vejen for at få Jores Okores udvisning annulleret. Selv er forsvarsspilleren dybt forundret over det røde kort

AARHUS (Ekstra Bladet): Jores Okore gav frit løb for sit raseri, da han nåede sidelinjen.

Fjerdedommer Mikkel Redder fik den fulde rulle af frustrationer fra AaB-forsvareren, der måtte have et velment klap på skulderen fra AaB’s trænerteam.

Altimens han kom ud af sit nærmest trance-lignende raseri og luskede ned mod omklædningsrummet med det, der lignede en raseri-tåre i øjenkrogen.

- Jeg var irriteret og frustreret. Det var voldsomt at give mig rødt i den situation. Allerede straffesparkskendelsen syntes jeg var tvivlsom… så der blev råbt lidt ad fjerdedommeren, erkendte Jores Okore, der efter slutfløjtet havde fået pulsen lidt ned.

Og den rolige analyse efter badet var formentlig hjulpet godt på vej af den forbilledlige facon, som nordjyderne lykkedes med at sikre sig et point takket være 2-2.

- At vi bliver straffet på den måde forstår jeg slet ikke. Jeg føler ikke en gang, at AGF-spilleren har mulighed for at nå frem til bolden, og så får jeg rødt, sukkede AaB.forsvareren, der håber på, at han i lighed med Vejle-spilleren Viljormur Davidsen kan få held til at få en udvisning omstødt.

- Jeg regner med, at vi kan få udvisningen omstødt, sagde han og sportsdirektør Allan Gaarde bekræftede, at AaB vil prøve at få stoppet en karantæne-dom.

- Vi vil gøre det nødvendige for at undgå en karantæne, sagde Allan Gaarde.

AaB-keeper Jakob Rinne stod en brandkamp og reddede det ene point til gæsterne, der måtte spille mere end en halvleg i undertal efter Jores Okores udvisning. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Jores Okore adspurgte selv dommeren om årsagen til straffesparket efter sin udvisning.

- Jeg synes ikke der er frispark, og jeg er ikke sidste mand. Jeg spurgte dommeren, hvorfor han dømte straffespark, men jeg fik ikke noget svar, og da jeg så fik det røde kort, sagde han, at jeg var bageste mand, sagde Jores Okore.

Den tidligere Aston Villa-spiller har været en væsentlig årsag til AaB’s gode sæsonstart, hvor nordjyderne kom stærkt i gang efter sommerpausen.

Siden den gode start i august er det imidlertid blevet hverdag for AaB, der kan se tilbage på en 5-0 sejr i Hobro – ellers rummer listen af Superliga-kampe tre nederlag og tre uafgjorte før turen til Aarhus.

