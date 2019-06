Rykkede ned i 3. bedste række: Nu får han kontrakt med AaB

AaB hentede tidligt på foråret målmanden Andreas Hansen til klubben, og nu har sportsdirektør Allan Gaarde svinget dankortet og forstærket den centrale midtbane.

Nordjyderne har købt 25-årige Patrick Olsen i FC Helsingør, og dermed slipper det tidligere Brøndby-talent for at tage turen ned i 2. division - ja, faktisk hopper han hele vejen op i den bedste række hos AaB.

- Patrick blev allerede som ungdomsspiller solgt fra Brøndby til den italienske storklub Inter, og efterfølgende har han høstet erfaring i både norsk og fransk fodbold og spillet sammen med Lucas Andersen i Grasshopper Club Zurich.

- Vi har tidligere haft Patrick Olsen på blokken i AaB, men ikke før nu har det passet ind i vores puslespil, hvor vi ser, at Patrick kan bidrage på den centrale midtbane med hans store løbekapacitet og fine blik for spillet, siger Allan Gaarde og fortsætter:

- Patrick vil helt sikkert tilføre vores hold nogle kompetencer, som vores nuværende trup ikke besidder, og dertil har Patrick en god alder. Ligeledes har vi haft for øje, at Patrick bringer en anden personlighed end mange af vores nordjyske drenge, så vi udtryks- og mentalitetsmæssigt får en god blanding i vores trup.

Artiklen fortsætter under billedet...

Allan Gaarde er tilfreds med tilgangen af Patrick Olsen. Foto: Casper Dalhoff.

Patrick Olsen er glad for skiftet til AaB.

- Jeg er stolt af at have skrevet en treårig kontrakt med AaB, som hurtigt blev min førsteprioritet blandt øvrige muligheder for mig i Superligaen. Det skyldes ikke mindst klubbens omdømme og positive tilgang til spillet, og Jacob Friis (AaB's cheftræner, red.) har blot bekræftet dette indtryk ved mine samtaler med ham i forhold til min rolle i truppen, fortæller Patrick Olsen.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg glæder mig til at blive genforenet med Lucas (Andersen, red.), som jeg både på og uden for banen har et rigtig fint forhold til, og så ser jeg frem til et flerårigt og kontinuerligt forløb, hvor jeg kan give alt for AaB.

Ifølge lokalavisen Nordjyske har AaB betalt i omegnen af en million kroner for Patrick Olsen.

