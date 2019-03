Så meget betaler AaB for bomber

Sportsdirektør Allan Gaarde havde den store pengepung fremme, før nordjyderne mødte Brøndby i jagten på top-6.

Lucas Andersen blev købt fri for et beløb i omegnen af fem millioner kroner i schweiziske Grasshoppers. Siden har han tegnet en langtidskontrakt med AaB til 2024.

Angriberen kvitterede for klubben tillid ved at score et fantastisk frisparksmål, der sikrede 3-3 mod Brøndby. Lucas Andersen har efter sin hjemkomst bevist, han har et teknisk niveau, der er langt over gennemsnittet i den danske liga.

Det så man med den sublime scoring mod Brøndby. Nu får den 24-årige angriber ro på bagsmækken med den femårige aftale med AaB, så han ikke skal fokusere på en ny klub efter sæsonen.

- Mit fodboldspil er blomstret, efter jeg er kommet hjem til AaB. Derfor var AaB min førsteprioritet, da der skulle træffes en beslutning.

Lucas Andersen koster AaB fem millioner kroner. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Ikke fem år i AaB

- Nu vil jeg gerne bevise mig over en længere periode i AaB, siger Lucas Andersen, der dog ikke har planer om at spille helt frem til kontraktudløb i 2024 i AaB.

- Det er et godt signal, at AaB vil holde på mig i lang tid. Der er gensidig respekt, og vi vil gerne hinanden. Men det er klart, at vi begge har ambitioner om, at jeg ikke skal være her i fem år. Om det er ét eller tre år, jeg spiller i AaB, er svært at sige. Det hele er så nyt, at vi endnu ikke har lagt en plan, forklarer Lucas Andersen.

Frisparksperlen mod Brøndby var hans syvende sæsontræffer for nordjyderne, siden han kom hjem på lejeaftalen i slutningen af august.

Opholdet i den schweiziske traditionsklub blev ingen succes, men det lærte ham i hvert fald én ting.

- Jeg skal fokusere lidt mere på de kortsigtede ting. Når det sker, kommer præstationerne, mener han.

Jublen var også stor hos cheftræner Jacob Friis over den lange aftale med Lucas Andersen.

- Det giver Lucas ro og den lange aftale betyder, at vi nu kan planlægge på længere sigt med ham.

- Lucas er en spiller, som du ved kan så meget på egen hånd. På den måde får man det lidt forærende som træner at have sådan en spiller på sit hold, forklarer Jacob Friis.

Nu venter en spændende uge for AaB. Torsdag er der pokalkvartfinale ude mod Næstved, og søndag er det vind eller forsvind mod AGF.

- Det er sidste chance for os. Hvis vi leverer, som vi gjorde mod Brøndby, har jeg tro på, vi kan vinde, siger Lucas Andersen.

Lucas Andersen jubler efter målet til 3-3 mod. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

