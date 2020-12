Scorer millioner på storsalg

Joakim Mæhle har sørget for, at det bliver en rød-hvid jul i Nordjylland.

Den 23-årige landsholdsback blev tirsdag aften solgt fra belgiske Genk til italienske Atalanta, og nogle af transfermillionerne havner i kassen hos Mæhles tidligere klub AaB.

For da den nordjyske klub tilbage i maj 2017 blev enig med Genk om en handel, fik daværende sportsdirektør Allan Gaarde indføjet en lang række klausuler i aftalen.

En af dem var naturligvis en videresalgsklausul.

AaB fik i første omgang i omegnen af 12 mio. kr. for Joakim Mæhle, og siden er der flere gange sendt penge fra Genk til Nordjylland.

AaB fik penge, da belgierne vandt mesterskabet og nåede Champions League. Der har været også betalinger, når Mæhle har opnået forskellige kampantal, men den klart største efterbetaling falder nu.

Joakim Mæhle solgt til Atalanta

Atalanta betaler cirka 11 mio. euro - 82 mio. kr. - for Mæhle, og Genk skal sende omkring syv mio. kr. videre til AaB.

Der er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tale om en gradueret videresalgsklausul, hvor AaB får en mindre og mindre andel, jo højere salgsprisen kommer op.

Sammenlagt får den nordjyske klub i alt cirka ti procent af Genks fortjeneste på 70 mio. kr. - altså syv millioner kr.

Joakim Mæhle nåede kun en sæson i Superligaen, inden han blev solgt til Genk. I alt fik han 24 Superliga-kampe i AaB-trøjen. Foto: Jens Dresling

I forbindelse med transfers skal der også falde en såkaldt solidaritetsbetaling til de klubber, der har været med til at uddanne spilleren.

En videresalgsklausul eliminerer normalt denne betaling, men det lever de nok med i AaB.

Solidaritetsbetalingen til AaB havde kun havde været på lidt over to mio. kr. mod de syv mio. kr., som de kan se frem til at modtage i det nye år.

