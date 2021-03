Der findes mange måder at komme sig oven på et skuffende nederlag, men kommentarspor på sociale medier er ikke en af dem.

Nogle gange er niveauet derinde 'skræmmende lavt', siger AaB's Jakob Ahlmann i Nordjyskes podcastRipodsten.

Hvis han var i tvivl om det på forhånd, kunne han forvisse sig om det efter holdets seneste nederlag til OB.

AaB kunne med en sejr have spillet sig i top 6, men tabte og skal dermed spille nedrykningsspil i resten af sæsonen.

Det var ikke alle klubbens fans, der reagerede med forståelse og overbærenhed på det udfald.

- De sociale medier kan være et hårdt sted efter en kamp som den mod OB, og det er ikke i kommentarsporet på Facebook, at vi henter inspiration til at evaluere en kamp, siger Jakob Ahlmann i podcasten.

- Der kan være et skræmmende lavt niveau, og der er nogen, som smider hæmningerne, når tingene ikke går vores vej. Det jo ikke fordi, vi ikke kan tåle kritik, det skal også være en del af det, det skal bare være på en ordentlig måde.

De seneste måneder har samme tema domineret Premier League, efter stjernespillere som Marcus Rashford og Reece James har talt offentligt om de racistiske udgydelser, de ofte må lægge indbakke til.

Også i Danmark dukker emnet med jævne mellemrum op.

Efter VM 2018 politianmeldte DBU brugere for trusler mod Nicolai Jørgensen, og tidligere på måneden talte Mathias 'Zanka' Jørgensen om behovet for at slå 'hårdere ned på den slags krænkelser', som han ser online.

