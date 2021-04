Skuffet over klubben: Nu vil han væk

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)

Det trækker op til en skilsmisse mellem talentfulde Lukas Klitten og AaB.

Kontrakten i Nordjylland udløber til sommer for den fremadstormende venstreback, og det tyder ikke på, parterne bliver enige om en forlængelse.

- Nej, der er ikke rigtig nogen forhandlinger lige nu. Vi har ikke kunnet blive enige indtil videre, siger Lukas Klitten.

Hvori består uenigheden?

- Det er lidt hele pakken, som vi ikke er enige om. Mest af alt, så handler det om, at jeg ikke føler, at AaB tror på mig 100 procent.

AaB’s sportchef, Inge André Olsen, har tidligere fortalt til Tipsbladet, at nordjyderne ellers har store planer med Lukas Klitten på den lange bane, men den opfattelse og vision deler U21-landsholdsspilleren ikke helt.

- Jeg læste det godt, men den udtalelse kan jeg ikke genkende. Jeg mener ikke, jeg rigtig har fået chancen for at bevise mig på førsteholdet.

- Jeg synes lige præcis ikke, klubben har vist, at man vil satse på mig, siger Lukas Klitten, der har fået ni kampe i Superligaen denne sæson. Primært når Jakob Ahlmann har været ude med skader.

Hvor god har du været til at gribe chancen, når den har budt sig?

- Det er klart, at jeg gerne vil vise mig endnu mere frem. Særligt i det defensive. Ahlmann er en utrolig dygtig spiller, så det er ikke fordi, jeg bare kan kræve at starte fast hver kamp, men jeg mener ikke, klubben har vist nok tillid til mig, hvis der er så store planer med mig i fremtiden, siger Lukas Klitten.

Den unge venstreback er endnu en spiller i rækken af unge AaB-talenter, der har svært ved at få spilletid på Nordjydernes førstehold.

Spilletid for egenudviklede AaB'ere under 21: Spilletid i Superligaen 20/21: 1. Mathias Ross, 20 år - 1166 minutter 2. Malthe Højholt, 19 år - 527 minutter 3. Lukas Klitten, 20 år - 505 minutter 4. Marcus Hannesbo, 18 år - 483 minutter 5. Oliver Klitten, 20 år - 58 minutter

Et kig på spillertruppen viser, at det for alvor kun er Mathias Ross, der som ung AaB’er under 21 år får fast spilletid. Ross har fået 18 kampe og over 1000 minutter, mens de næste på listen er Malthe Højholt og Lukas Klitten med godt 500 minutter i sæsonen.

- Jeg ved såmænd ikke, om det er en tendens, men det er da noget anderledes end tidligere, hvor der var masser af unge, lokale spillere på førsteholdet, siger Lukas Klitten.

Selv om det altså peger mod et brud med AaB om få måneder, så kommer backen med seks U21-landskampe næppe til at gå arbejdsløs…

I vinter var der tale om et skifte til Sampdoria i Serie A, og her i foråret har både FC Midtjylland og AGF udvist løs interesse ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Lukas Klitten selv vil ikke lukke nogen døre.

- Jeg hørte godt om interessen fra Sampdoria i vinter, men det kom aldrig helt tæt på. Lige nu er jeg åben for både Danmark og udlandet. Jeg tror, det er sundt for mig, at når jeg sidder med den her holdning, så må jeg også stå ved den.

- Jeg har været glad for min tid her, og AaB har været med til at forme mig, men lige nu tyder det på et exit fra AaB til sommer.

