Slår Brøndby i kæmpe drama

Det er blevet en succes, at anfører Lucas Andersen selv har påtaget sig ansvaret frastraffesparkspletten.

Inden nordjydernes store stjerne forlod Brøndby-kampen i utide, havde han nået at sparke AaB til en 3-2 sejr i målfesten i Aalborg.

Efter at Tom van Weert og Iver Fossum tidligere i sæsonen har brændt straffespark, har Lucas Andersen til gengæld været sikkerheden selv.

Dermed styrer de tidligere danske mestre fortsat mod en plads i slutspillet.

Det var et sammenstød mellem de to tidligere Viborg-spillere, Kristoffer Pallesen og Kevin Mensah, som udløste et højst tvivlsomt straffespark med godt et kvarter tilbage.

Dermed fik en ellers lige og særdeles dramatisk kamp en vinder.

Opgøret var ellers begyndt at ligne en pointdeling, efter at kampen som et andet uvejr eksploderede efter pausen.

I løbet af ti minutter blev der scoret fire gange.

Med to hovedstødsmål bragte Tom van Weert på to minutter AaB foran med 2-0, men det er som bekendt den farligste føring.

Det første oplæg var fra Lucas Andersen, som også var impliceret i det andet mål, da han spillede oplæggeren Jakob Ahlmann fri.

På bare seks minutter havde Samuel Mraz og Anthony Jung bragt balance i regnskabet.

Førstnævnte udnyttede en aflevring fra stortalentet Anis Ben Slimane, mens Anthony Jung hamrede en ripost i nettet mellem venner og fjender.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jung scorede på en fantastisk flugter. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Allerede i det andet minut fik hjemmeholdet lidt af en forskrækkelse, da den tilbagevendte Jores Okore klumrede i det, så Lasse Vigen havde frit løb mod AaB-målet.

Afslutningen var lige på Jacob Rinne.

Angrebet efter endte med et hjørnespark til AaB, hvor Rasmus Thelander nåede højest, men Marvin Schwäbe reddede ved foden af den ene stolpe.

Senere skød Samuel Mraz over mål, da Jores Okore på ny fejlede.

Da forsvarskæmpen mod slutningen af 1. halvleg kunne revanchere sig, missede han en stor hovedstødschance fra kanten af det lille felt.

Forinden havde Jakob Ahlmann forsøgt sig i en for ham usædvanlig disciplin, da han fra tæt hold headede forbi Brøndbys mål.

Det blev livlige første 45 minutter, hvor AaB korrekt fik underkendt et mål for offside. Det var Patrick Olsen, som ellers lobbede bolden i nettet.

Kampen endte med rødt kort til Brøndbys assistenttræner Martin Retov for at brokke sig til fjerdedommer Sandi Putros, og det skal man som bekendt ikke gøre.

