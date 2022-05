Slut efter 17 år: AaB skifter hovedsponsor

Samarbejdet mellem AaB og banken Spar Nord er Superligaens længst levende hovedsponsorat, men fra denne sommer er det slut.

Spar Nord fortsætter dog som en mindre partner for Superligaens nummer fem.

Det skriver AaB på sin hjemmeside, hvor direktør Thomas Bælum sætter ord på aftalen, der startede i 2005, men nu ophører pr. 30. juni.

- 17 år med Spar Nord som vores vigtigste, kommercielle samarbejdspartner har været essentielt for vores klub, og det er dermed en epoke, der slutter om få måneder.



- Vi har haft et fantastisk samarbejde med Spar Nord, hvilket begge parter har draget stor fordel af, og i al beskedenhed har det også været et samarbejde, der har været til stor gavn for både Aalborg og Nordjylland, og vi er glade for, at Spar Nord vedbliver at være partner, siger Thomas Bælum.

Det fremgår også, at man i nordjyske bank har været glade for samarbejdet, som man mener har bidraget til, at man i dag er en landsdækkende bank.

Det fortæller bankdirektør John Lundsgaard.

- Spar Nord er den hovedsponsor, der har været længst i Superligaen. Men alt godt kommer til en ende. Sammen med AaB har vi fejret to mesterskaber og en pokaltitel. Og vores 17 år lange engagement i klubben har bidraget til øget kendskab og været en kilde til utallige gode oplevelser for vores kunder. Vi ønsker kun AaB alt det bedste både på og uden for banen, siger John Lundsgaard.

Thomas Bælum fortæller, at man siden 2018 har vidst, at Spar Nord ville skrue ned for sponsoratet. Samtidig fremgår det, at AaB inden længe vil præsentere en ny hovedsponsor.

