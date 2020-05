Sparer kæmpe beløb

FC København gik forrest, siden fulgte Brøndby efter med lønnedgang til spillere og flere af de ledende medarbejdere.

Nu bliver AaB den tredje superligaklub, hvor spillerne og klubbens ledelse går ned i løn.

Det omfatter ikke hovedparten af de administrative medarbejdere, der allerede er sendt hjem med fuld løn via støtte fra regeringens trepartsordning.

I Nordjylland kommer lønnedgangen kun til at gælde for maj, hvor spillere og ledende medarbejdere angiveligt får i omegnen af 20 procent mindre i løn for at hjælpe klubben med likviditet til andre udgifter.

AaB har et spillerbudget i niveauet 40 mio. kr. Derudover kommer lønudgifter til ledende medarbejdere i administrationen. Med en lønreduktion i maj i niveauet 20 procent, står AaB til at spare i omegnen af 7-800.000 kr.

- Jeg ønsker ikke at udtale mig om, hvor mange procenter vi er gået ned i løn eller hvor mange lønkroner, vi sparer. Men jeg vil blot konstatere, at der er tale om et betragteligt beløb.

- Vi ønsker heller ikke, at vi skal sammenlignes med andre klubber i forhold til, hvor stor lønreduktion, vi har foretaget, forklarer Thomas Bælum til Ekstra Bladet.

Cheftræner Jacob Friis, fysisk træner Ashley Tootle samt Lucas Andersen, Frederik Børsting og Søren Tengstedt i samtale med direktør Thomas Bælum, da AaB genoptog træningen forleden. Foto: René Schütze.

- Det her er en flot gestus fra spillertruppen og fra klubbens øvrige ansatte. Det hjælper os i denne tid med likviditeten, pointerer AaB-direktøren.

Thomas Bælum understreger, at der kun bliver tale om lønnedgang i maj for de ansatte. Som situationen er lige nu, er nordjyderne altså ikke så økonomisk hårdt spændt for, at Superligaen skal i gang i slutningen af måneden, hvis klubben skal overleve på den lange bane.

- Vi har i denne svære tid oplevet meget stor opbakning fra fans og sponsorer. Vi er robuste og skal nok klare os gennem krisen, pointerer Thomas Bælum.

Lucas Andersen og AaB-truppen har genoptaget træningen. Lønnen for maj bliver dog reduceret. Det ventes, at spillerne giver afkald på 20 procent. Foto: René Schütze

Bidrager med 50.000 kr.

Om lønnedgangen til spillerne, siger anfører Lucas Andersen til AaBs hjemmeside:

- Fra spillerside er vi naturligvis bevidste om, at dette er en speciel og vanskelig periode for AaB, og derfor er vi gået sammen med ledelsen om at bidrage til bundlinjen, hvorfra alting jo udspringer.

- Det gør vi for at markere, at vi har en forståelse for situationens alvor, og for at bidrage så AaB bedst muligt kan fastholde sit aktivitetsniveau både på det sportslige område og uden for banen, lyder det fra Lucas Andersen.

For AaB-kaptajnen, der menes at tjene i niveauet tre mio. kr. om året, bidrager han således med 50.000 kr. i sparede lønkroner til AaB-klubkassen for maj.

Jores Okore, der har kontraktudløb til sommer, er også en af de, som ligger højest i klubbens lønhierarki. Han menes at tjene 220.000 kr. om måneden og bidrager således med et beløb i niveauet 44.000 kr.

Se også: Skjult aftale truer Superliga-løsning

Se også: SønderjyskE tilbage på træningsbanen: Glæden er stor

Se også: Tidligere Superliga-spiller uden løn siden oktober: Hvad skal man gøre?