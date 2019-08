Specielt at score i Brøndby

Det blev ikke til point for AaB mod Brøndby i en kamp, hvor den tidligere Brøndby-spiller Patrick Olsen scorede mod sin gamle klub

Han var et stort talent, da han blev 'født' ud af Brøndbys talentafdeling for snart ti år siden. Men karrieren tog aldrig fart på Vestegnen, hvor han debuterede i maj 2012 mod netop AaB.

Men det blev ikke på Vestegnen, Patrick Olsen fik sit store gennembrud.

Siden gik turen over Inter, Strømgodset, Haugesund, Lens, Grasshoppers og Helsingør, før han igen havnede på Brøndby Stadion. Ikke i den gule trøje, men for AaB, som han skiftede til i sommerpausen.

Olsen var tilbage i Brøndby søndag i sjette runde af Superligaen. Her var Olsen stærkt involveret i Brøndbys føringsmål, men han kom også selv på tavlen mod sin gamle klub.

- Jeg tror, det er mit første mål i Superligaen. Og så lige mod Brøndby. Det er selvfølgelig lidt specielt, siger Patrick Olsen.

Olsen scorede, da AaB fik et frispark ude ved sidelinjen, hvorfra hans bold sejlede i en blød bue over en passiv Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Tre andre forsøg på overliggeren betød dog, at aalborgenserne måtte tage pointløse hjem fra Brøndby.

Brøndby IF havde omvendt kynismen, da det gjaldt, og derfor blev det 2-1 til hjemmeholdet og nul points til nordjyderne.

Her ses situationen, hvor Patrick Olsen forsøger at dække op for Brøndby IF's Dominik Kaiser. Tyskeren formåede at dreje bolden ind med venstrefoden. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Manglede det sidste

Selvom Olsen kunne glæde sig over sin scoring mod de blå-gule, gav han også sig selv ris efter kampen.

Han var stærkt involveret i Brøndbys 1-0 scoring, hvor Dominik Kaiser scorede.

- Jeg burde have forsøgt endnu mere at blokere hans afslutning. Men man skal passe på i straffesparksfeltet. Lige pludselig har dommeren set et eller andet og så bliver der dømt straffespark, forklarer han.

Jacob Friis, AaBs cheftræner, ærgrede sig også efter kampen.

Han lagde vægt på, at det var marginalerne, der manglede mod Brøndby.

- Kritikerne vil sige, at vi skulle afslutte mere og have point med hjem. Det er svært at svine spillerne til, fordi det er små detaljer, der bliver afgørende i denne kamp, pointerer han.

AaB havde ellers hele tre forsøg på overliggeren foruden holdets andre chancer.

Men bagtil vil AaB føle, at de kunne have lukket bedre af.

Brøndby vadede ikke i chancer, men scorede på dem, de havde.

- Det her er en kamp, hvor vi ikke behøver at lukke to mål ind, siger Friis om udfaldet på kampen.

Jacob Friis blev udpeget som cheftræner i AaB i december 2018. Han har tidligere været assistenttræner og midlertidig cheftræner i klubben.

