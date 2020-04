Starter i Superliga-job nu: Men bliver i Norge

AaB har nu ventet i mere end tre måneder på, at klubbens nye sportschef skulle tiltræde.

Det gør Inge André Olsen så omsider, men det bliver ikke en opstart, som klubben eller nordmanden havde håbet på.

Olsen kommer slet ikke til Danmark, så i sine første uger må han passe jobbet fra sit hjem i Norge.

For han kan alligevel ikke samles med de andre medlemmer af ledelsen i AaB, og hvis han skulle rejse frem og tilbage mellem Aalborg og Oslo, ville han skulle i 14 dages karantæne hver gang.

- Det bliver nok et virutelt introduktionsforløb. Så har vi også prøvet det med, siger administrerende direktør i AaB, Thomas Bælum, til tipsbladet.dk.

- Vi følger jo situationen nøje: Hvad er udsigterne til, at vi kan komme til at spille igen? Så længe det ikke står lige for, at vi genoptrager træningen, er der ingen grund til, at han fysisk er her. Vi kan ikke komme til at blive samlet i ledergruppen eller med truppen.

- Så vi har lavet den aftale, at indtil videre bliver det en virtuel opstart. Også fordi der vil være lidt rejsen frem og tilbage i forhold til møbler, og karantænereglerne vil besværliggøre det en del og skabe unødig 'dødtid'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Bælum, diretør i AaB. Foto: Joachim Ladefoged

Inge André Olsen kommer til Danmark, så snart det kan betale sig.

I mellemtiden har coronavirussens påvirkning af virkelighedens og fodboldens verdener ikke ændret på de opgaver, AaB stillede ham i udsigt, da han skrev under på aftalen i december.

- Vi ved ikke, hvad der sker med transfervinduet, men der kommer et transfervindue på et tidspunkt. Men planlægningen gælder ikke bare for de kommende måneder, men også for de kommende to-tre transfervinduer. Først skal han lige lære klubben at kende, hvem interessenterne er, og hele AaB's historik skal han klædes på til, siger Thomas Bælum.

- Det bliver vel sværere, når han ikke kan være i klubben?

- Ja, det gør det klart. De personlige relationer, som skal bygges op, bliver svære at gøre virtuelt for ikke at sige umuligt. Men man bliver utroligt dygtig til at holde virutelle møder, så mon ikke det går. Der er en masse information, der kan gives den vej, og ting, der kan læses igennem. Det skal nok blive godt, siger direktøren.

Inden Inge André Olsen tiltræder i AaB, har han en vigtig opgave at gøre færdig i Stabæk. Det norske transfervindue er således åbent til og med tirsdag.

Se også: Superliga-stormøde: Kan rykke ned uden kamp

Se også: - Derfor blev mit skifte blokeret