Stikker igen hovedet frem

AaB's frontangriber Tom van Weert tør fortsat stikke hovedet.

Selv om hollænderen mistede det meste efteråret på grund af to alvorlige hovedskader, er han ikke blevet skræmt.

To gange på to minutter slog han til mod Brøndby, da AaB trak sig sejrrigt af Top 6-mødet i Aalborg med en 3-2 sejr.

Det blev til en personlig sejr for hollænderen, der dog ikke fik lov at nyde sin store kamp.

Få minutter før tid blev han udsat for en grov stempling fra den indskiftede Josip Radosevic.

Sidstnævnte fik en advarsel, mens Tom van Weert måtte hjælpes fra banen og syes med fem sting, inden han på krykker forlod Aalborg Stadion.

Det spildte efterår betød, at Mikkel Kaufmann stik mod AaB's planer fik et stort gennembrud og blev solgt for mange millioner kroner til FCK.

Nu har Tom van Weert taget sin gamle plads tilbage, og der er i øjeblikket ingen iLimfjordsbyen, som taler om, at Mikkel Kaufmann er savnet.

Hollænderens målshow startede med, at Tom van Weert headede et indlæg fra Lucas Andersen i nettet, mens det næste oplæg kom fra Jakob Ahlmann, som i øvrigt var blevet iscenesat af Lucas Andersen.

Sidstnævnte var parat til at 'forære' Tom van Weert et hattrick, men hollænderen takkede pænt nej og lod anføreren sparke sejren hjem.

- Vælg en side og spark den ind. Så brænder du ikke. Det var beskeden fra Tom van Weert, da jeg gav ham tilbuddet, fortalte Lucas Andersen, som med succes er blevet manden, som sparker fra 11 meter pletten.

Modsat Tom van Weert og Iver Fossum har han endnu ikke brændt et straffespark.

- Alligevel er jeg lige nervøs hver gang, fortæller Lucas Andersen, der i følge eget udsagn har et traume fra ungdomstiden med brændte straffespark.

Det skjuler han meget godt.

Der var ingen slinger i valsen, da han fik muligheden på det tvivlsomme straffespark med godt et kvarter tilbage af opgøret og en ellers velspillende Marvin Schwäbe var prisgivet.

Med sejren holder AaB fortsat i Top 6, som er målet for nordjyderne og flere andre.

Det var ikke ufortjent, at det blev til en AaB-sejr, selv om det afgørende straffespark ikke skulle være dømt.

Forinden havde hjemmeholdet brændt flere store chance end gæsterne.

- Jeg synes, at vi igen viste stor arbejdsmoral, sagde Lucas Andersen, som kort efter efter straffesparket forlod kampen i utide for ikke få problemer med en drilsk lyske.

Det samme var tilfældet under lørdagens træning, hvor han måtte gå ind før tid for ikke at udfordre skæbnen og gå glip af Brøndby-kampen, hvor to måls skytten fra Silkeborg-kampen Kasper Kusk i forvejen var udenfor med karantæne.