Stjerne giver stort AaB-løfte

Allan Sousa er ved at få en god vane i AaB-trøjen. Efter at have scoret mod både FCK og Brøndby føjede han endnu et af de klassiske storhold til listen, da han gjorde det til 2-0 mod FC Midtjylland.

Og dermed sørgede han for det mål, der sender AaB ud af Superligaens kælder og giver noget andet at snakke om omkring Jomfru Ane Gade.

- Arrrh, der er useriøst at snakke om nedrykning. Det har aldrig været i vores tanker. Vi er AaB, smilede Allan Sousa.

Ekstra Bladets managerekspert Frederik Ingemann giver her sit bud på hvem, der kan give dit managerhold en god start i det forestående Champions League-managerspil Eksperten afslører: Den bedste kaptajn til managerspil

- Vi ved godt, at vi ikke er startet så godt, men vi ved, at vi kan gøre det bedre. Det viser vi jo i dag. Vi kommer med fem point og leverer varen, sagde han og mente sejren var for lille.

- Jeg synes vi har muligheder til både 3-0 og 4-0, sagde han.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi når top seks, erklærede Allan Sousa.

Artiklen fortsætter under billedet..

Allan Sousa måtte vente på VAR-tjek før målet til 2-0 blev godkendt: 'Jeg var aldrig i tvivl.' Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Annonce:

Han blev i Herning overstrålet af Pedro Ferreira, der leverede endnu en stjernestund i AaB-trøjen.

Pedro Ferreira smadrede AaB på sejrskurs med en langskudstræffer sat ind med den svage venstrefod.

- Jeg har set den på video, og jeg kan vist sige, at jeg er heldi… glad for at den gik ind, smilede AaB’s portugisiske kraftværk.

Med sejren på MCH Arena har AaB nu strikket tre gode kampe sammen i træk – mod Randers FC, Brøndby og FC Midtjylland.

Det ser Pedro Ferreira som et vendepunkt i sæsonen.

- De seneste kampe viser, hvor godt vi kan spille, og den her sejr kommer til at give endnu mere selvtillid.

Næste runde byder på et besøg fra Lyngby, og det kan endegyldigt ændre temaet for sæsonen i Aalborg, hvis nordjyderne lever op til favoritværdigheden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Så vild er ny FIFA-teknologi: VM og Champions League bliver prøveklud

Champions Manager: Ham skal du have!

Brøndby-ejer blander sig: Vi ser på det med største alvor