Stjernens første Superliga-scoring

AaB vandt fredag aften 2-1 på udebane mod Randers i Superligaens ottende spillerunde.

Med sejren blander AaB sig i rækkens topstrid med 14 point og en foreløbig andenplads, mens Randers fortsat må nøjes med at ligge lige over nedrykningsstregen med syv point.

Randers havde til kampen ændret formation, men den taktiske ændring lod ikke til at have den store indflydelse på spillet, hvor offensiven stadig haltede.

Kampen bar præg af, at Randers ikke kunne få spillet til at flyde. Omvendt formåede AaB at udnytte holdets gode perioder til at sparke bolden i mål.

AaB lagde godt ud og pressede højt, men Randers' solide defensiv havde i starten ingen problemer med at afvise den aalborgensiske offensiv.

Det fik den dog efter 21. minutter, da AaB-forsvareren Jores Okore efter en hjørnesparkssituation prikkede bolden i mål med knæet.

AaB's Jores Okore scorer til 1-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-anfører Lucas Andersen spillede drømmefodbold til tider og drev flere gange gæk med Randers-spillerne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Resten af første halvleg bød på et par fine muligheder til begge hold, men de to holds offensiver havde svært med for alvor at bryde igennem.

Anden halvleg fortsatte med AaB som bedste hold, og i det 53. minut fordoblede nytilkomne Oscar Hiljemark føringen med et velplaceret spark uden for feltet.

Med 20 minutter igen fik Randers en stor mulighed for at reducere, da dommer Mikkel Redder dømte et straffespark, men efter et VAR-tjek annullerede han dommen.

Kort tid efter fik Randers chancen igen, og denne gang var straffesparket korrekt. André Rømer sørgede for at omsætte det til mål og skabe spænding til sidst.

Randers formåede dog ikke at udligne trods ni minutters tillægstid, og derfor sluttede AaB som sejrherre.

