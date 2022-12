Storaktionær forgylder AaB

AaB har fået en kapitalindsprøjtning på 15 millioner kroner.

Det skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse.

De 15 millioner kroner kommer fra en eksisterende storaktionær i klubben.

Kapitalindsprøjtningen har således ikke noget at gøre med den udenlandske investor, som AaB for nylig gik i forhandlinger med.

I samme meddelelse oplyser AaB, at forhandlingerne med den potentielle investor stadig er i gang.

Man forventer at afslutte forhandlingerne i første kvartal af 2023.

Klubben ønsker fortsat ikke at kommentere på, hvilken udenlandsk investor, der er tale om.

AaB offentliggjorde i sidste måned, at interessen fra den udenlandske investor nu var så konkret, at de var gået i realitetsforhandlinger.

Planen er, at den potentielle investor skal være med til at videreudvikle klubben sammen med den nuværende kreds af storaktionærer.

- Det er hensigten at opnå en aftale, hvor den potentielle investor tilfører kapital samtidig med, at den nuværende kreds af storaktionærer og øvrige aktionærer fortsat er en del af klubben, skrev klubben dengang.

Gennem de senere år har den nordjyske fodboldklub haft svært ved at få økonomien til at køre rundt.

I første halvdel af 2022 havde AaB et underskud på 5,1 millioner kroner før skat. Forventningen for hele året er et underskud på mellem 10 og 15 millioner kroner.

Sportsligt har den igangværende sæson heller ikke været opløftende for AaB, der er placeret på næstsidstepladsen i Superligaen.