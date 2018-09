Strålede i Superliga-massakre: - Ikke et nederlag for mig at komme hjem

Lucas Andersen leverede stort spil for AaB, der maltrakterede Hobro. Undervejs fik den 24-årige aktør noteret sig for sin første scoring siden hjemkomsten i denne sæson

HOBRO (Ekstra Bladet): Den fortabte søn Lucas Andersen er efter seks år i udlandet kommet hjem til AaB for at genfinde fodboldglæden.

Spørgsmålet er ikke, om det vil ske, men hvornår det sker for alvor, fordi den 24 årige angriber behøvede bare en halvleg at gøre en forskel.

Derfor kan lejesvenden fra schweiziske Grasshoppers snart være væk igen.

I de næsten vante omgivelser har han hurtigt fundet sig til rette.

Udover at score til 5-0 var Lucas Andersen stærk impliceret i målet til 3-0, som blev noteret som et selvmål, da Hobros Danny Olsen blev ramt i ryggen af hans ellers ikke særlig vellykkede hjørnespark.

- Det var dejligt at få en halvleg og score et rigtigt mål, sagde Lucas Andersen, som selv tog initiativ til at komme tilbage til AaB.

En uge før det seneste transfervindue lukkede, blev AaB’s sportschef Allan Gaarde kontaktet, og så gik det pludseligt stærkt.

Det var en lykkelig Lucas Andersen, som kom retur efter fire sæsoner i Ajax og to sæsoner i Grasshoppers.

Undervejs har han været lejet udi en sæson til Willem II.

- Jeg kunne kastet mig ud i et nyt usikkert klubhop, mens jeg vidste, hvad der ventede i AaB, lige som jeg havde familie og venner omkring mig, så jeg heller ikke ville komme til at føle mig ensom, fortalte Lucas Andersen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke et nederlag for mig at komme hjem, og jeg drømmer om at komme af sted igen, når jeg har genfundet glæden.

Lucas Andersen nettede for AaB i ydmygelsen af Hobro. Foto: Henning Bagger.

Det var en overtændt Lucas Andersen, der kom ind med firtoget, hvilket træner Morten Wieghorst hurtigt måtte konstatere.

Således måtte den 24 årige angriber melde fra til mandagens opgør mod Vejle, hvor han ellers skulle betrådt græsset på Aalborg Stadion igen.

- Lysken var blevet over anstrengt i landsholdspausen. Jeg havde nok trænet for hårdt, sagde Lucas Andersen.

- Det var fint, at jeg fik lov at stå over, selv om jeg måske skuffede nogle folk.

- Så jeg kunne blive klar til at spille i dag, og da jeg intet mærkede, er jeg klar, og træneren behøver ikke at tage hensyn, sagde Lucas Andersen.

Den fortabte søn, som AaB sendte af sted som 18 årig med påskriften det største talent siden en vis Jesper Grønkjær, kom ind fra starten af 2. halvleg.

Da var gæsterne allerede foran med 2-0 på et heldigt mål af forsvarsspiller Kasper Pedersen samt et rigtigt angribermål af den nye Tom van Weert, som kastede sig ind i en aflevering af Kasper Kusk.

AaB ydmygede Hobro med 0-5 på udebane. Foto: Henning Bagger.

Efter Lucas Andersens hjørnespark, som endte i målet til 3-0, gik det stærkt mod et stærkt svækket hjemmehold.

Det blev tre mål på 10 minutter. Tom van Weert krøllede bolden i det fjerneste hjørne fra godt 20 meter, inden Lucas Andersen sluttede målfesten med målet til 5-0 til stor jubel for de tilrejsende AaB-tilhængere.

Det var et AaB-mandskab, som godt nok på en billig baggrund sprang ud og viste, at man måske skal regne med holdet en udfordrer til FCK og FCM.

Samtidigt fik man pyntet gevaldigt et ellers dårligt målregnskab og kom i plus efter at have været 3’er med negativ målregnskab.

- Naturligvis er jeg også glad for målene, men jeg er også glad for, at vi blev meget mere direkte i vores spil i 2. halvleg, sagde Morten Wieghorst, der ikke vil have siddende på sig, at han skulle synonym for ’kedeligt fodbold’.

Det er en dejlig at vide, og det kunne betyde, at der fremover vil komme langt flere for at se AaB’s kampe. Der var skuffende 3426 tilskuere til lokalopgøret, og slet ikke så mange fra Aalborg som forventet.

