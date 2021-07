Superliga-klub henter topscorer

AaB har nu selv bekræftet, hvad der de seneste par døgn har været en offentlig hemmelighed.

Superliga-klubben forstærker angrebet med serberen Milan Makaric, der kommer til AaB fra FK Radnik Surdulica i hjemlandet, hvor han i sidste sæson blev topscorer i ligaen med 25 kasser.

Nu skal han score sine mål i Superligaen for AaB, med hvem han har indgået en fireårig aftale.

- Milan Makaric er en målscorer, og vi er glade for, at det er lykkedes os endelig at lande en aftale med ham. Vi har fulgt ham nøje igennem foråret og har længe forsøgt at hente ham til klubben, for vi er sikre på, at han kommer til at score mål for AaB, siger sportschef Inge André Olsen.

Serberen ser frem til at tørne ud for AaB.

- Jeg er meget stolt over at blive en del af en anerkendt og traditionsrig klub som AaB, og jeg mærker tydeligt, at klubben tror på mig. Det er fantastisk at være her, og jeg glæder mig til at gøre en indsats for klubben og fansene, siger Milan Makaric.

Den 25-årige angriber får nummer 9 på ryggen i AaB.