Superliga-klub melder ud: Forhandlinger brudt sammen

Tidligt torsdag morgen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Thomas Thomasberg lignede det varmeste bud på en ny cheftræner i AaB, men trods stor nordjysk interesse bliver det ikke til noget.

Randers skriver således på sin hjemmeside, at forhandlingerne er brudt sammen.

- Forhandlingerne og dialogen mellem de to klubber er nu afsluttet, og Randers FC’s cheftræner hedder fortsat Thomas Thomasberg, skriver klubben.

At forhandlingerne er brudt sammen, skyldes ganske enkelt, at man ikke har kunnet nå til enighed med AaB om betingelserne for at løse Thomasberg fra sin kontrakt, fortæller klubbens kommercielle direktør Søren Pedersen.

- Vi er virkelig glade for, at Thomas også står i spidsen for vores stærke trænerteam fremadrettet, for det har hele tiden været vores ønske, at han skulle forblive Randers FC-cheftræner. Interessen for ham har været stor, men vi har ikke kunnet blive enige med AaB om en passende aftale, og derfor har vi nu lukket dialogen for at få arbejdsro for såvel Thomas som Randers FC, siger Søren Pedersen.

Søren Pedersen kan fortsat kalde Thomas Thomasberg for sin kollega i Randers. Foto: Claus Bonnerup

Han er ikke i tvivl om, at Thomas Thomasberg fortsat har hovedet i Randers trods interessen fra AaB.

- Han har været nysgerrig på interessen, men han er stadig ekstremt motiveret for at være i Randers FC. Jeg kender ham virkelig godt og har kigget ham dybt i øjnene, og jeg kan se, at han stadig brænder for at udvikle videre på det fantastiske projekt, vi har gang i her.

En opfattelse, som Thomasberg også selv bekræfter på klubbens hjemmeside.

- Det er ærlig talt en lettelse, at der nu er kommet en afklaring, og jeg har fuld forståelse for og er helt afklaret med det resultat, det er endt ud med. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg har været nysgerrig på den interesse, der har været fra AaB, for det er en god klub, som jeg har en fortid i og et nært forhold til. Jeg er beæret over den interesse, der har været, for det viser, at klubben og jeg har præsteret godt.

- Når det så er sagt, så må der ikke herske tvivl om, at jeg er virkelig glad for at fortsætte i Randers FC, som i dette forløb også har vist, hvor meget de vil mig, siger Thomas Thomasberg.

AaB må dermed fortsætte jagten på en ny cheftræner. En jagt, der er nødvendig, fordi Martí Cifuentes senest 1. marts skifter til svenske Hammarby.

