Superliga-klub søger gratis arbejdskraft

AaB søger assistenter til deres analyseafdeling, men ansøgere skal ikke forvente at få løn for stillingen

Skal du slå vennerne i EM-manager? Her er ekspertens røverkøb i Danmarks gruppe - og hans bud på den største joker i hele slutrunden.

Et opslag, hvor Superligaklubben AaB søger assistenter til deres analyseafdeling, har vakt opsigt på sociale medier. Stillingen er nemlig ulønnet, og det har mødt kritik blandt den nordjyske fodboldklubs supportere.

Klubben forventer, at kandidaterne til jobbet skal være fleksible i forhold til arbejdstider og kunne arbejde mellem 7-15 timer om ugen, hvilket indbefatter en fast ugentlig arbejdsdag på AaBs træningsanlæg.

Assistenterne vil indgå i en tøj- og madordning, men løn skal man ikke forvente at få noget af. AaB kunne ellers tidligere i år meddele, at klubben kom ud med et overskud på omkring 12 millioner for 2020.

I opslaget beskriver AaB, at man 'som assistent i analyseafdelingen kommer til at arbejde i en af Danmarks førende klubber inden for brug af data til performance-analyse og scouting.'

Her vil man til at starte med indgå i et internt uddannelsesforløb i AaB, hvor man lærer relevante teorier og metoder.

Opslaget har fået flere AaBs supportere til at kommentere opslaget på sociale medier, hvor de stiller sig uforstående over for, at klubben ikke vil betale løn i forbindelse med jobbet.

- Vi søger ikke gratis arbejdskraft

Sportsdirektør i AaB, Inge André Olsen, er ikke enig i kritikken. Han mener, at klubben er med til at uddanne eventuelle ansøgere, der må få jobbet, og det kræver, ifølge sportsdirektøren, en del ressourcer for klubben, selvom de ikke betaler løn.

Inge André Olsen har været sportsdirektør i AaB siden april 2020. Foto: Lars Ronbog/Getty Images

Hvorfor betaler I ikke løn?

- Vi er jo ved at finde nogle praktikanter, der har stærk interesse for data og analysearbejde, og det er jo med tanke på at ansætte nogen i fremtiden. Det er ofte sådan, at man kommer ind i fodbolden, at man har en stærk interesse, og så bygger klubben en uddannelse på, og så kan man se, om det er noget for fremtiden, hvor man selvfølgelig skal lave en aftale om lønnen.

Jeres fans har kritiseret opslaget på sociale medier, hvad tænker du om det?

- Jeg er ikke på sociale medier, så det ved jeg ikke noget om. Man vi forsøger jo at finde kandidater, der er unge, og som har et stor ønske om at arbejde i fodbolden, og så vil vi jo bruge ressourcer på oplæring, og så får vi jo se, om det kan føre til en ansættelse.

I har jo tidligere i år præsenteret et overskud, ser det så ikke mærkeligt ud, at I søger gratis arbejdskraft?

- Vi søger ikke noget gratis arbejdskraft. Hvis vi skal tage nogen ind i AaB, så kræver det organisation og ressourcer for at udvikle og uddanne denne person. Dette er jo tænkt, at det skal være nogen, der gerne vil gå den vej, som vi skal udvikle og oplære som analytiker.

Så du forstår ikke kritikken af, at stillingen er ulønnet?

- Nej, fordi der er en del ressourcer, der skal bruges fra vores side. Vi er jo i så tidlig en fase, at det er uforståeligt for mig, for finder vi nogen, der har så stærk interesse for at udvikle sig, så må vi jo uddanne dette menneske.

Det er ikke første gang, at en Superligaklub møder kritik for at søge ulønnet arbejdskraft. Sidste efterår var det FC Midtjylland, der søgte 'hårdtarbejdende' videoscouts, der skulle arbejde frivilligt.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)