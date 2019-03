Superliga-legende stopper

Rasmus Würtz har meddelt AaB, at han har besluttet sig for at stoppe

Når denne sæson finder sin afslutning, er det definitivt slut med fodbold på højeste plads for Rasmus Würtz.

Det skriver hans arbejdsgiver, AaB, fredag på sin hjemmeside.

Rasmus Würtz er noteret for 447 kampe i landets bedste fodboldrække - flere end nogen anden. Faktisk er der 50 ned til nummer to, Hans Henrik Andreasen.

I alt er han noteret for 482 officielle førsteholdskampe for den nordjyske klub, hvilket kun overgås af Torben Boye.

- Med karrierestop fra både Kasper Risgård og Rasmus Würtz tager vi afsked med både stor kvalitet og enorm erfaring, og Würtz er ligesom Risgård et regulært klubikon i AaB og en stor del af vores kultur, siger sportsdirektør i AaB, Allan Gaarde.

Rasmus Würtz har spillet for AaB størstedelen af karrieren - med afstikkere i FC København og Vejle 2007-2009.

Gaarde lægger ikke skjul på, at det burde være muligt at finde en plads i klubben til Rasmus Würtz.



- Nu skal Rasmus finde frem til, hvad næste skridt i hans liv skal være, men fra AaB’s side kan vi sagtens se Rasmus i en rolle for vores klub engang i fremtiden, slutter Allan Gaarde.

Würtz blev dansk mester og pokalvinder med AaB i den forrygende 2013-2014-sæson men kan omvendt ikke prale af mesterskabet i 2008 samt det efterfølgende Champions League- og UEFA Cup-eventyr 2008-2009. For der var han skiftet til FC København. Et ophold der aldrig blev nogen succes for midtbanespilleren.



Würtz selv forklarer, at det ikke har været let at træffe beslutningen om at stoppe:

- Det er klart, at når man elsker at spille fodbold og elsker AaB, så er en beslutning om at stoppe ikke bare én, man tager henover natten.

Rasmus Würtz kan samtidig bryste sig af at have indsamlet flere strafpoint i Superligaens historie end nogen anden: 570 – fordel på 101 gule- og to røde kort!

- Når jeg noterer mig antallet af Rasmus’ gule kort, så finder jeg det egentlig paradoksalt, for jeg tror faktisk, at både dommere og modspillere betragter Rasmus som en fair spiller, der blot har indkasseret langt hovedparten af sine advarsler via sin aggressive spillestil, som også har været medvirkende til at gøre ham til en af de bedste 6’ere i Superligaens historie, siger Allan Gaarde.

Rasmus Würtz, der er noteret for 12 A-landskampe og 52 U-landskampe for Danmark, har færdiggjort en uddannelse som serviceøkonom og er i gang med at uddanne sig inden for ledelse og coaching.

Se også: Dansk 1. divisionsklub i voldsom knibe: Konkurs truer om få dage

Se også: Pengene væltede ind: Silkeborg med historisk regnskab

Dansk fodboldspiller testet positiv for kokain